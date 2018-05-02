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À espera de decisão do Fed, dólar opera a R$ 3,53

Mercado aguarda decisão de política monetária do banco central dos Estados Unidos; Bolsa abre em queda

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:47
Mercado financeiro Crédito: Pixabay
A Bolsa abriu a sessão de negócios, nesse dia após o feriado, renovando mínimas dentro de um movimento considerado de ajustes. Ao mesmo tempo, o dólar seguia se fortalecendo frente ao real, com alta de 0,87% às 10h22.
Todas as blue chips, que fazem parte do índice EWZ, que mede o desempenho de ADRs de empresas nacionais mais negociadas, desvalorizavam. Destaque para Itaú Unibanco PN, com queda de 2%, um dia depois de reportar lucro acima do esperado por analistas. Petrobras, seguia também a queda na cotação do petróleo no mercado internacional. A Bolsa brasileira chegou na mínima intraday aos 85.116 pontos. Às 10h28, estava em 85.286,51 pontos, em baixa de 0,96%.
No mercado de câmbio, o dólar mantinha a alta em meio à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e comunicado. Essa expectativa também se refletia na renda fixa, onde as taxas de juros renovavam máximas alinhadas à trajetória da divisa americana.Às 10h22, o dólar à vista tinha alta de 0,87%, a R$ 3,5347. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 exibia 8,04%, na máxima, de 7,96% no ajuste anterior e o DI para janeiro de 2023 apontava 9,25%, também na máxima, ante 9,16% no ajuste de segunda-feira.
 

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