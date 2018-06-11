Eco101 é autorizada a construir oito passarelas no Contorno

Passarela na Rodovia do Contorno, um dos trechos da rodovia federal mais perigosos do Estado. Crédito: Gazeta Online

A Eco101 foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a construir mais oito passarelas na Rodovia do Contorno, um dos trechos mais perigosos da rodovia federal no Estado. No total, a concessionária teria que instalar 16 passarelas, até o quinto ano de concessão. As estruturas serão construídas do km 262 até o 295.

Sob nova direção

Por falar nisso, a Eco101 também está prestes a assumir, definitivamente, as obras do trecho de Cidade Pomar, na Serra. As obras são remanescentes do Dnit, que não tem recursos para finalizá-las e as repassou para a concessionária.

@de Marx para @Deus

A Prefeitura de Vila Velha vai construir a Praça Deus Pai em Cobilândia. Com recursos de emenda do deputado comunista Givaldo Vieira.

Pintou um clima

Ontem, durante a inauguração dos novos leitos de UTI do Hospital Infantil no HPM, O governador Hartung foi limpar o paletó do secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, e observou: “Tem uma marca aí, acho que é de beijo”.

Nova engenharia?

A cidade de Vitória, talvez se sentindo sensual, está esbanjando nas curvas. Começou em frente ao prédio da Petrobras; agora é o canteiro central da avenida mais demorada do mundo, a Leitão da Silva.

Oposição com estilo

O presidente da Associação Brasileira de Hotéis do Estado (Abih-ES), Gustavo Aride, abriu as portas do seu hotel no último sábado, em Guarapari, para receber o ex-governador Casagrande e aliados.

Mais R$ 50

O prefeito Juninho (PPS) mandou para a Câmara de Cariacica uma mensagem propondo o aumento do tíquete-refeição dos servidores municipais: vai de R$ 150 para R$ 200.

Perigo na ponte

O diretor-geral do DER-ES, Enio Bergoli, terá que ir à Assembleia dar explicações sobre as condições da Ponte de Jacaraípe, consideradas muito precárias (fotos acima). Há menos de um ano, a pedido do deputado Bruno Lamas (PSB), laudo da Defesa Civil apontou problemas estruturais na ponte que é via de passagem de veículos para o litoral Norte.

Leste-Oeste

Ontem, por volta das 13h, um avião preparava-se para pousar no Aeroporto de Vitória vindo pelo mar, em frente à Terceira Ponte. Nova rota, belo visual.

Enem com livros

A direção da Biblioteca Pública Estadual está oferecendo à comunidade aulas preparatórias para o Enem, numa parceria com o Projeto de Extensão Entre Comunidades da Ufes e o Cursinho Homero Massena.

Enem com livros 2

O curso é gratuito, tem 70 inscritos e está sendo ministrado por professores especializados nos conteúdos que mais caem na prova do Enem. As aulas são oferecidas aos sábados, quinzenalmente.

Cada um por si

Parece que nem o Dia dos Namorados será capaz de promover a reconciliação entre os vereadores César Lucas (PV) e Celso Andreon (PRTB). Lucas, que é presidente da Câmara de Cariacica, desistiu de ser candidato a federal. Disputará vaga na Assembleia contra Andreon.

Na terra de Moro

Os advogados Ludgero Liberato e Flávio Cheim Jorge serão palestrantes no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, de amanhã a sábado, em Curitiba (PR).

Indefensável

Segundo a Associação dos Defensores Públicos, o governo do Estado gastou, em 2017, cerca de R$ 12 milhões com advogados dativos. E olha que existem cerca de 100 defensores aprovados em concurso aguardando nomeação. Hoje, 165 defensores atuam em apenas 26 dos 78 municípios do ES. (Esta nota está sendo republicada por ter saído com erro na edição de ontem).

Simples assim

A deputada Janete de Sá (PMN) reclamou dos “deputados do sexo masculino”. Também conhecidos como homens.

Alô, eleitor!

Você votaria num candidato que se diz valente, mas tem medo de participar de sabatinas e debates?