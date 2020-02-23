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Papel da mulher

É preciso trabalhar nosso posicionamento no novo contexto de mulher moderna

Qualquer que seja o arranjo familiar, a mulher é crucial, tentando dar conta de vários papéis como um malabarista que não pode deixar nenhuma bola cair

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 fev 2020 às 05:00

Colunista

Os vários papéis da mulher moderna Crédito: Divulgação
Nossas famílias vêm sofrendo muitas transformações na ultima década. Tivemos um aumento maior no número de divórcios em relação aos de casamentos, o que tem refletido muito nos escritórios de advocacia.
Vale dizer que os divórcios com pessoas com mais de 50 anos, mais conhecidos como “divórcio grisalho”, quase dobraram, e os com mais 65 anos triplicaram nos últimos dez anos, segundo o IBGE.
Podemos dizer que essas mudanças estão relacionadas com o aumento da expectativa de vida, da modernidade influenciando nas relações culturais e sociais e o desaparecimento do estigma da “mulher separada”, entre outras questões.

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Diante dessas mudanças, encontramos novos desenhos familiares com uma tímida permanência do modelo de família tradicional. Nesse contexto, podemos ver que, qualquer que seja o arranjo familiar, a mulher é crucial, tentando dar conta de vários papéis como um malabarista que não pode deixar nenhuma bola cair: maternidade, trabalho, relação conjugal, vida social...
Engana-se quem pensa que maternidade não cansa, e mais ainda quem acha que somos mulheres de ferro. A exaustão física leva à emocional, e ninguém merece adoecer pra agradar alguém incapaz de perceber o quão trabalhoso é tudo isso.

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Eu sempre digo para as minhas clientes para irem descansar! Deixar a roupa para outro dia, a louça suja para amanhã e a casa desarrumada para quando sobrar disposição. Ou simplesmente deixar tudo de lado e pedir ajuda pra quem está na casa, ou contratar alguém para fazer o trabalho e ir cuidar de si! E aprendi com a psicanalista Malvine Zalcberg que o tempo vai passando e nós mulheres nunca deixamos de priorizar o papel de mãe e esposa. Por muitas vezes na dúvida de qual papel escolher optamos por abandonar carreiras e ficar com a maternidade.

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Hoje a mulher é independente e pode viver sozinha em seu próprio mundo, um exemplo disso são os modelos de família conhecidos como “unipessoal” e “monoparental”, sem qualquer apoio masculino. Ou seja, a constituição de modelo de família se encontra muito diferente na atualidade, ou até mesmo “sumindo” do nosso cotidiano.
O que nós mulheres precisamos trabalhar é nosso posicionamento dentro desse novo contexto de mulher moderna, aprendendo a manter nossa decisão com firmeza dentro das nossas escolhas seja como mãe, empresária ou as duas coisas, sem cobranças.
*A autora é advogada de Família

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