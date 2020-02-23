É preciso trabalhar nosso posicionamento no novo contexto de mulher moderna

Os vários papéis da mulher moderna Crédito: Divulgação

Nossas famílias vêm sofrendo muitas transformações na ultima década. Tivemos um aumento maior no número de divórcios em relação aos de casamentos, o que tem refletido muito nos escritórios de advocacia.

Vale dizer que os divórcios com pessoas com mais de 50 anos, mais conhecidos como “divórcio grisalho”, quase dobraram, e os com mais 65 anos triplicaram nos últimos dez anos, segundo o IBGE.

Podemos dizer que essas mudanças estão relacionadas com o aumento da expectativa de vida, da modernidade influenciando nas relações culturais e sociais e o desaparecimento do estigma da “mulher separada”, entre outras questões.

Diante dessas mudanças, encontramos novos desenhos familiares com uma tímida permanência do modelo de família tradicional. Nesse contexto, podemos ver que, qualquer que seja o arranjo familiar, a mulher é crucial, tentando dar conta de vários papéis como um malabarista que não pode deixar nenhuma bola cair: maternidade, trabalho, relação conjugal, vida social...

Engana-se quem pensa que maternidade não cansa, e mais ainda quem acha que somos mulheres de ferro. A exaustão física leva à emocional, e ninguém merece adoecer pra agradar alguém incapaz de perceber o quão trabalhoso é tudo isso.

Eu sempre digo para as minhas clientes para irem descansar! Deixar a roupa para outro dia, a louça suja para amanhã e a casa desarrumada para quando sobrar disposição. Ou simplesmente deixar tudo de lado e pedir ajuda pra quem está na casa, ou contratar alguém para fazer o trabalho e ir cuidar de si! E aprendi com a psicanalista Malvine Zalcberg que o tempo vai passando e nós mulheres nunca deixamos de priorizar o papel de mãe e esposa. Por muitas vezes na dúvida de qual papel escolher optamos por abandonar carreiras e ficar com a maternidade.

Hoje a mulher é independente e pode viver sozinha em seu próprio mundo, um exemplo disso são os modelos de família conhecidos como “unipessoal” e “monoparental”, sem qualquer apoio masculino. Ou seja, a constituição de modelo de família se encontra muito diferente na atualidade, ou até mesmo “sumindo” do nosso cotidiano.

O que nós mulheres precisamos trabalhar é nosso posicionamento dentro desse novo contexto de mulher moderna, aprendendo a manter nossa decisão com firmeza dentro das nossas escolhas seja como mãe, empresária ou as duas coisas, sem cobranças.