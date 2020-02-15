É maldade batizar o ovo da roça de caipira e não de sertanejo

Já no primeiro dia de vida, os pintinhos partem pra luta renhida Crédito: Amarildo

Você sabe o que é deitar uma galinha? Se você, assim como eu, veio do interior e cresceu numa casa com quintal, provavelmente saberá do que estou falando. Mas, se é nascido e criado em apartamento, vai logo pensar besteira. Vamos então à aula, com a devida vênia dos criadores profissionais.

Num terreiro sem cercas ou mesmo num grande quintal arborizado, quem cria galinhas - mais dia, menos dia - vai descobrir que uma delas está choca.

Isso, irritada, febril e querendo ter filhos. Que nascerão vinte e um dias depois da gente deitá-la num ninho com uma dúzia de ovos galados. Isto é, fertilizados pelo infiel galo do terreiro.

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Já no primeiro dia de vida, os pintinhos partem pra luta renhida. Correm o dia todo atrás da mãe, pelo quintal afora, bicando pequenos insetos e jovens minhocas distraídas. Ela é toda alegria, só ciscando e chamando a criançada para comer.

Outro detalhe da maior importância: presa à cerca do galinheiro, sempre existia uma cruz feita de cabo de vassoura, onde eram encaixadas três garrafas vazias. Para evitar o mau olhado. Juro. A vizinhança debochava, mas acabava se rendendo e copiando o altar.

OS PERRENGUES DAS AVES

No quintal da minha casa, desde o nascimento dos pintinhos, botava-se um dente de alho, muito bem picado, no bebedouro. Assim, evitava-se a gripe e o gogo, esses perrengues das aves. E eles gostavam muito. Em menos de uma semana, os pintinhos já mergulhavam seus bicos e “pescavam” os pedacinhos de alho com grande satisfação. Raspavam o prato.

Não existia, de nossa parte, nenhum preconceito em relação à turma do galinheiro. Nem de raça e nem de cor. Havia mestiças, carijós, New Hampshire, Legorne. Estas eram as melhores poedeiras. E o rango delas era totalmente natural: milho e o refugo das verduras e legumes da horta.

Mas, como se sabe, garantido mesmo só o amor de mãe. Então, quando havia algum vacilo na fé e uma ou outra penosa aparecia com gogo, o que fazer? As especialidades das benzedeiras eram criança manhosa, pé torcido e mau olhado. Seus poderes não chegavam ao alpendre do gogo. Mas a solução estava ali mesmo no quintal. Umas folhas de macaé – bom para os azedumes do fígado humano – espremidas num cadinho de água e derramado goela abaixo da enferma. Era pá, pou!

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Este meu Globo Rural cocoricó não acontece por absoluta falta de assunto. Muito pelo contrário. Primeiro é pra mostrar que manjo do assunto, segundo pra revelar um espanto. Até então só existiam dois tipos de ovos à venda: o caipira e os de granja.