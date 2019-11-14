"É chuva, óleo, lama… triste a realidade do ES", comenta leitora

Santa Leopoldina Crédito: Internauta

A situação comoveu os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários postados nas redes sociais:

Triste a situação dessas famílias que moram em áreas de risco, mas mal começou a chover. Nós também estamos precisando muito de chuva, as roça estavam uma tristeza, rios secos, lugares que estavam em situações críticas por falta d’água, os animais sem frutas para comer. Nós também precisamos muito mesmo da chuva. Que Deus cuide dessas famílias que moram em área de risco. (Ermelinda Sousa)

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Todo ano é a mesma coisa, fim de ano chove muito. Os governantes têm de janeiro a outubro para fazer algo e nada. Obra debaixo da terra não dá voto. (Leonardo Amorim)

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Muito triste. Que Deus conforte e dê o socorro necessário a todos que estão passando por essa situação de tristeza. (Lucimar Souza)

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Toda ajuda será bem-vinda. Santa Leopoldina está um caos. Nunca tinha passado por isso e olha que morei em Vila Velha por anos. Hoje fomos acordados de madrugada com a rua cheia de água para tirarmos as coisas. Estamos precisando de ajuda. A cidade está ilhada. Vários pontos de deslizamentos. (Rose Teofilo Balcacer)

Caramba, que notícia triste. Que Deus cuide da minha Santa Leopoldina que eu tanto amo. Vivi os melhores anos da minha vida aí nessa cidade. (Wallace Sccp)

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Em Domingos Martins a situação está crítica! (Noemia Espindula)

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Existem problemas antigos em Domingos Martins e de conhecimento da prefeitura e autoridades competentes, mas nada foi feito. Só espero que nada pior aconteça. Não adianta fingir que o problema é atual ou causado somente pela chuva. Alguns são tragédia anunciada! (Sandra Espanhol)

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Final de ano é sempre assim. São necessárias essas chuvas para abastecer os córregos e barragens para termos água durante o ano... Deus é bom o tempo todo, estávamos precisando das chuvas! Quanto às inundações, cabe se organizar antes. As autoridades e governantes estão aí para isso, porque o maior culpado é o próprio ser humano em deixar o ambiente poluído… (Gerson Boone)

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Parabéns, A Gazeta, por mostrar a triste realidade vivida pelos menos favorecidos. (Fábio Aprigio)

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É muito triste ver a população perdendo tudo e os governantes nem aí. Cadê eles? Estão em reunião pensando na economia. (Vera Trancoso)

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Isso só mostra mais uma vez que Cariacica é um bairro esquecido. Isso não é de hoje. Cadê a melhoria que foi prometida e até hoje nada? (Valquiria Moraes)

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Aqui em Marechal Floriano também está difícil! Mas Deus é por todos nós. (Maria Leida Brzesky de Avila)

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O Espírito Santo está um caos. É muita chuva (quando não é o sol), óleo, lama… triste realidade a nossa. (Luciane de Souza Martins)

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A chuva é necessária, mas é triste ver pessoas desabrigadas. (Valzinha Sousa)

Não entendi até agora o porquê de o governo estadual não ter construído uma ou duas barragens com a finalidade de represar água, uma providência para quando no tempo de poucas chuvas não acontecer racionamento d'água. (Paulo Junior)

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Reprise dos anos anteriores, nada se faz para mudar. Acordem, políticos, vocês ganharam prometendo melhorias! (Angelina Busato Cerutti)

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Uma verdadeira vergonha a falta de capacidade de resolver os alagamentos na BR 101. Se for para cobrar pedágio e multar, aqueles que se dizem autoridades resolvem, mas para administrar não têm capacidade. (Giuliano Luis Medeiros)

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