Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Dupla rouba carro de serralheiro e bate durante fuga em Cariacica
Vila Prudêncio

Dupla rouba carro de serralheiro e bate durante fuga em Cariacica

Serralheiro contou à polícia que parou o carro em frente a um material de construção, no bairro Vila Prudêncio, e foi abordado por dois homens.

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 10:56

Publicado em 

08 out 2019 às 10:56
Dupla rouba carro de serralheiro e bate durante fuga em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois criminosos roubaram o carro de um serralheiro de 49 anos e provocaram um acidente durante a fuga, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (7). Os assaltantes abandonaram o veículo após o acidente e conseguiram fugir.
O serralheiro contou à polícia que parou o carro em frente a um material de construção e foi abordado por dois homens, que chegaram ao local em uma moto. Um deles estava armado.
"Cheguei no material de construção, estava saindo com o carro já e dois indivíduos em uma moto aparelharam do meu lado, apontaram a arma, mandaram eu descer do carro e levaram o veículo", comentou a vítima.
A parte traseira do carro ficou danificada por causa batida. O serralheiro informou que o veículo dele não tem seguro. "Infelizmente agora eu que tenho que arcar com o prejuízo", disse.
A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não tem suspeitos de quem teria roubado o veículo.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados