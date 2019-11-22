"Duas gotas de água e já alaga tudo", diz leitora sobre chuvas no ES

Alagamento no cruzamento das ruas Carlos Gomes Lucas com a Ranulpho Barbosa, em Jardim Camburi Crédito: Internauta/Antônio Carlos Santos

Várias partes do Espírito Santo amanheceram sob forte chuva nesta sexta-feira (22). Com isso, há diversos pontos de alagamento, deslizamento de terra e bloqueios de trânsito. No bairro Conquista, em Vitória, uma casa desabou. Felizmente não houve feridos.

O último relatório divulgado pelo Corpo de Bombeiros registra 608 desalojados e outros 105 desabrigados. Santa Leopoldina é o município com maior número de moradores retirados de casa. Até o momento, 10 pessoas ficaram feridas e outras quatro morreram devido às chuvas.

As chuvas constantes na Região Serrana já provocaram dezenas de deslizamentos na BR, sobretudo entre os quilômetros 22 e 37, aumentando o risco de tráfego pela rodovia. O governador Renato Casagrande (PSB) vai pedir ao governo federal recursos para recuperar a rodovia.

Os leitores de A Gazeta se manifestaram nas redes sociais sobre o assunto. Confira alguns comentários:

É muito fácil colocar a culpa nas chuvas pelos transtornos nas cidades. O culpado disso tudo somos nós, seres humanos! Aquele que joga papel no chão, entulhos em terrenos baldios e lixos nos rios. Aquele governo que não tem estrutura nenhuma para um bom planejamento urbano e nem sequer um programa de conscientização ambiental. Aquele indivíduo que desmata sem pensar nas consequências futuras. Enfim, é hora de rever algumas atitudes e começar a pensar no futuro, pois o clima está cada vez mais mudado. Depois de tanta secura, as chuvas estão contribuindo para encher nossos rios e nascentes. Podemos viver sem muitas coisas, agora sem água, impossível! Lamentável os números de desalojados, desabrigados e vidas perdidas. Enquanto não acordamos para as consequências dos nossos atos, todo ano vai ser assim, e as chuvas que levam a culpa… (Juliana Monteiro Furie)

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Eu passei pela BR hoje e há muitos trechos com solo exposto... Realmente, se chover novamente é mais seguro fechar. (Lidiane Espindula)

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Proteção lateral nestes trechos, quando vão colocar ? Isto que está precisando. (José Maria Gonçalves)

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A notícia antecipada do fechamento de três dias da BR 262 acabou com o movimento nas montanhas. (Edson Canal Girardi)

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Enquanto uns se preocupam com o "turismo na Região Serrana, outros se preocupam com a vida do próximo… É complicado. (Bruno Salaroli)

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Existem pessoas que moram na Grande Vitória e trabalham na Região Serrana. A preocupação não se resume só ao turismo. Era uma BR tranquila para trafegar. A realidade hoje é outra. (Sérgio Neves)

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As pessoas estão focada em dinheiro. Como se não houvesse rota alternativa... Mas isso também chama atenção para o estado em que se encontra a 262 e para a importância que ela traz ao Espírito Santo. Deveríamos rapidamente melhorar a infraestrutura desse traçado e duplicar também. (Hiago Santana)

A pergunta é: quando os órgãos públicos vão resolver o problema de drenagem? A chuva é boa, precisamos dela… não tem nem uma semana chovendo e nem é tão forte assim. O problema está na drenagem. Duas gotas de água e já alaga tudo. (Carina Lima)

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Espero que a chuva não dê trégua nem tão cedo. Começou agora, estávamos sofrendo muito com a seca e o sol muito quente. (Emiliane Neimeg)

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É complicado. A gente que depende da roça precisa de chuva. Sei que tem pessoas sofrendo, mas às vezes não é culpa da chuva, e sim do governo. Prefeito, oferece uma solução. Sem chuva não somos nada, e quem é da cidade depende de nós do campo para comer. Sem chuva não colhemos nada. (Tairine Chereida Menezes)

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Buracão em frente ao Terminal de Laranjeiras acabou de me dar um prejuízo de uns 500 reais. Um pneu rasgado e uma roda quebrada... Esses asfaltos casquinha de ovo do nosso Brasil! (Bernardo Meneguini)

Chuva é bom? Sim, desde que não cause tanta destruição. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão desabrigadas e conforte o coração das pessoas que perderam seus entes queridos devido às chuvas. (Delza Soares Soe de Jesus)

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Quem está achando esse excesso de chuva maravilhoso está esquecendo ou não leu a matéria falando dos quatro mortos e das mais de 1.800 pessoas desabrigadas, além das cidades em estado de emergência! Chuva é bom, sim, mas estamos falando de excesso de chuva até o final de dezembro! Isso não é pra comemorar! (Lívia da Vitória)

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