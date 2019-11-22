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Alagamentos

"Duas gotas de água e já alaga tudo", diz leitora sobre chuvas no ES

"A pergunta é: quando os órgãos públicos vão resolver o problema de drenagem?", escreveu Carina Lima. Confira comentários de nossos leitores sobre efeitos das chuvas no Estado

Públicado em 

22 nov 2019 às 10:15

Colunista

Alagamento no cruzamento das ruas Carlos Gomes Lucas com a Ranulpho Barbosa, em Jardim Camburi  Crédito: Internauta/Antônio Carlos Santos
Várias partes do Espírito Santo amanheceram sob forte chuva nesta sexta-feira (22). Com isso, há diversos pontos de alagamento, deslizamento de terra e bloqueios de trânsito. No bairro Conquista, em Vitória, uma casa desabou. Felizmente não houve feridos.
O último relatório divulgado pelo Corpo de Bombeiros registra 608 desalojados e outros 105 desabrigados. Santa Leopoldina é o município com maior número de moradores retirados de casa. Até o momento, 10 pessoas ficaram feridas e outras quatro morreram devido às chuvas.
As chuvas constantes na Região Serrana já provocaram dezenas de deslizamentos na BR, sobretudo entre os quilômetros 22 e 37, aumentando o risco de tráfego pela rodovia.  O governador Renato Casagrande (PSB) vai pedir ao governo federal recursos para recuperar a rodovia. 
Os leitores de A Gazeta se manifestaram nas redes sociais sobre o assunto. Confira alguns comentários:
É muito fácil colocar a culpa nas chuvas pelos transtornos nas cidades. O culpado disso tudo somos nós, seres humanos! Aquele que joga papel no chão, entulhos em terrenos baldios e lixos nos rios. Aquele governo que não tem estrutura nenhuma para um bom planejamento urbano e nem sequer um programa de conscientização ambiental. Aquele indivíduo que desmata sem pensar nas consequências futuras. Enfim, é hora de rever algumas atitudes e começar a pensar no futuro, pois o clima está cada vez mais mudado. Depois de tanta secura, as chuvas estão contribuindo para encher nossos rios e nascentes. Podemos viver sem muitas coisas, agora sem água, impossível! Lamentável os números de desalojados, desabrigados e vidas perdidas. Enquanto não acordamos para as consequências dos nossos atos, todo ano vai ser assim, e as chuvas que levam a culpa… (Juliana Monteiro Furie)
Eu passei pela BR hoje e há muitos trechos com solo exposto... Realmente, se chover novamente é mais seguro fechar. (Lidiane Espindula)
Proteção lateral nestes trechos, quando vão colocar ? Isto que está precisando. (José Maria Gonçalves)
A notícia antecipada do fechamento de três dias da BR 262 acabou com o movimento nas montanhas. (Edson Canal Girardi)
Enquanto uns se preocupam com o "turismo na Região Serrana, outros se preocupam com a vida do próximo… É complicado. (Bruno Salaroli)
Existem pessoas que moram na Grande Vitória e trabalham na Região Serrana. A preocupação não se resume só ao turismo. Era uma BR tranquila para trafegar. A realidade hoje é outra. (Sérgio Neves)
As pessoas estão focada em dinheiro. Como se não houvesse rota alternativa... Mas isso também chama atenção para o estado em que se encontra a 262 e para a importância que ela traz ao Espírito Santo. Deveríamos rapidamente melhorar a infraestrutura desse traçado e duplicar também. (Hiago Santana)

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A pergunta é: quando os órgãos públicos vão resolver o problema de drenagem? A chuva é boa, precisamos dela… não tem nem uma semana chovendo e nem é tão forte assim. O problema está na drenagem. Duas gotas de água e já alaga tudo. (Carina Lima)
Espero que a chuva não dê trégua nem tão cedo. Começou agora, estávamos sofrendo muito com a seca e o sol muito quente. (Emiliane Neimeg)
É complicado. A gente que depende da roça precisa de chuva. Sei que tem pessoas sofrendo, mas às vezes não é culpa da chuva, e sim do governo. Prefeito, oferece uma solução. Sem chuva não somos nada, e quem é da cidade depende de nós do campo para comer. Sem chuva não colhemos nada. (Tairine Chereida Menezes)
Buracão em frente ao Terminal de Laranjeiras acabou de me dar um prejuízo de uns 500 reais. Um pneu rasgado e uma roda quebrada... Esses asfaltos casquinha de ovo do nosso Brasil! (Bernardo Meneguini)

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Chuva é bom? Sim, desde que não cause tanta destruição. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão desabrigadas e conforte o coração das pessoas que perderam seus entes queridos devido às chuvas. (Delza Soares Soe de Jesus)
Quem está achando esse excesso de chuva maravilhoso está esquecendo ou não leu a matéria falando dos quatro mortos e das mais de 1.800 pessoas desabrigadas, além das cidades em estado de emergência! Chuva é bom, sim, mas estamos falando de excesso de chuva até o final de dezembro! Isso não é pra comemorar! (Lívia da Vitória)
Não estivemos sem chuva tanto tempo. Só acho que Deus podia mandá-la sem muita bagunça. Aquela chuvinha fina que molha, mas não prejudica ninguém. (Neuzilene Rezende)

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