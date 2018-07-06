Dos arautos à tecnologia: o futuro da publicidade

O marketing digital tem se utilizado de vários conceitos antigos como se fossem novos, com o propósito de melhor embasar suas estratégias. A tecnologia tem sido, na maioria das vezes, o fator de inovação, seja na utilização de equipamentos, de softwares ou de aplicativos que envolvem os consumidores. Um exemplo disso é o conceito antigo da AIDA, sigla da expressão inglesa Attention, Interest, Desire & Action, modelo que busca ilustrar os passos dos consumidores durante todo o ciclo de compras.

O primeiro passo consiste em atrair a atenção das pessoas, o segundo em despertar o interesse das pessoas para o conteúdo, o terceiro é transformar esse interesse em desejo e, por fim, chegar à ação do consumidor, passo direto para a compra. Só para ilustrar, esse termo é do início do século passado e até hoje continua sendo usado de forma atualizada, como um funil de vendas.

O grande desafio da comunicação hoje é estabelecer novas relações com os seres humanos. Vivemos num mercado saturado de informações, que muitas vezes são apenas de interesse dos anunciantes e não das pessoas

Neste contexto, nasceu a publicidade. Desde o seu surgimento, nos primórdios da Grécia antiga, quando os Arautos anunciavam as mercadorias em praça pública com os mesmos objetivos que temos hoje: despertar e persuadir as pessoas a comprarem suas marcas, serviços e produtos. Só que os consumidores se sofisticaram e, na medida em que a tecnologia avança, a atração pela publicidade torna-se cada vez mais difícil, tanto em função da multiplicação dos meios como pela possibilidade de audiência em contato com os consumidores.

O grande desafio da comunicação hoje é estabelecer novas relações com os seres humanos. Vivemos num mercado saturado de informações, que muitas vezes são apenas de interesse dos anunciantes e não das pessoas. Um exemplo disso são as rede sociais das marcas que, na maioria das vezes, reproduzem conteúdos do seu próprio interesse e não do seus clientes. A ideia é tornar o processo mais autônomo, com os próprios consumidores capazes de filtrar o que desejam ler, ouvir ou ver.

O futuro da publicidade é difícil de se prever. Entretanto, independentemente da forma, o seu conteúdo terá que estar em perfeita sintonia com as expectativas e os interesses das pessoas e os objetivos das marcas.

*O autor é publicitário e professor do curso de Comunicação Social da Ufes