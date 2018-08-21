Dores e feridas da violência assombram o cotidiano no ES

Alcy Belizário de Souza*

Nos últimos meses, assistimos a agonia perpetrada pela insegurança em todo solo espírito-santense. Desta vez, as alvoradas das comunidades estão sombrias, nas vielas e pinguelas destruídas pela segregação econômica e humana, concomitante feridas sociais produzidas pela violência, a principal ferramenta do crime e da desigualdade social, procedentes da falta de investimentos básicos para a manutenção do bem-estar social dos moradores.

Essas anomalias registraram uma desordem socioeconômica em várias cidades do Espírito Santo, a princípio cometidas por cidadãos que desafiam sucessivamente a ordem pública, com a prática de arrombamentos de comércios, furtos, homicídios e tráfico de entorpecentes, autenticando, assim, a insegurança registrada no Estado nos últimos 15 anos.

Diante da ação comportamental, contrária ao art. 144 da Constituição Federal, que aborda a “defesa e a preservação da ordem política, social, pública e da paz (...) dever do Estado, (...)”, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vem adotando providências imediatas, com o deslocamento de várias modalidades de policiamento para as regiões afetadas, objetivando minimizar as dores e feridas cometidas por meliantes contra os munícipes ora aterrorizados.

As dores e feridas crônicas da sociedade continuam se sobressaindo, por falta de investimentos em escolas, saneamento básico, pavimentação, saúde e lazer

A fim de exemplificar a qualidade gerencial governamental estratégica, vale destacar a Colômbia como país que, durante o mecanismo de reestruturação socioeconômico e cultural, facilitou a interação das células de controle social em todos os níveis da nação, como bem reforça Velásquez (2006).

Enquanto isso, no Brasil, segundo Erlacher (2007), foram registradas experiências interativas e de integração, através das agências responsáveis pelo controle social e de planejamento das diretrizes internas/nacional, que auxiliaram na aplicabilidade de um policiamento eficaz nas áreas de alto índice de criminalidade, ocasionando a redução do crime de homicídio.

Apesar disso, no que tange à minimização das dores, identifica-se a “ocupação social” como um programa governamental que visa reduzir o alarmante índice criminal, por projetos socioculturais, educacionais e esportivos, atualmente distribuídos em 26 comunidades da Grande Vitória e do interior do Estado.

Contudo, as dores e feridas crônicas da sociedade continuam se sobressaindo, por falta de investimentos em escolas, saneamento básico, pavimentação, saúde e lazer. Assim, esperamos a adoção de medidas sustentáveis no sentido de restaurar a ordem pública e o bem-estar social.

*O autor é capitão da reserva da PMES, especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública e graduado em Comunicação Social