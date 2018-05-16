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Leonel Ximenes

Domingo agora também é dia de doar sangue. Vamos doar?

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 18:08

Públicado em 

16 mai 2018 às 18:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Com a abertura do Hemoes aos domingos, a Sesa quer aumentar os estoques de sangue, principalmente os de fator RH negativo. Crédito: Divulgação
Todo dia é dia de fazer o bem, inclusive os domingos. A partir deste fim de semana, o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória (Avenida Marechal Campos 1.468, Maruípe), funcionará todos os dias, das 7h às 19h, com cadastro de doador realizado até 18h20.
O objetivo da Sesa é oferecer mais uma alternativa aos doadores que não podem comparecer ao Hemoes durante a semana, aumentar o número de doações de sangue e assim assim manter adequados os estoques, principalmente com sangue fator RH negativo (O-, A-, B-, AB-).
Para quem quer doar em grupo, o agendamento pode ser feito pelos telefones 3636-7920 ou 3636-7942. Podem doar sangue as pessoas de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.
Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. E se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois meses para homens e de três meses para mulheres.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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