Domingo agora também é dia de doar sangue. Vamos doar?

Com a abertura do Hemoes aos domingos, a Sesa quer aumentar os estoques de sangue, principalmente os de fator RH negativo. Crédito: Divulgação

Todo dia é dia de fazer o bem, inclusive os domingos. A partir deste fim de semana, o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória (Avenida Marechal Campos 1.468, Maruípe), funcionará todos os dias, das 7h às 19h, com cadastro de doador realizado até 18h20.

O objetivo da Sesa é oferecer mais uma alternativa aos doadores que não podem comparecer ao Hemoes durante a semana, aumentar o número de doações de sangue e assim assim manter adequados os estoques, principalmente com sangue fator RH negativo (O-, A-, B-, AB-).

Para quem quer doar em grupo, o agendamento pode ser feito pelos telefones 3636-7920 ou 3636-7942. Podem doar sangue as pessoas de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.