Do suco à salada: como aumentar a ingestão de hortaliças no seu dia a dia

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala sobre as hortaliças! Um estudo publicado na revista científica Journal of Epidemiology apontou que o consumo diário de, pelo menos, 200 gramas das hortaliças impacta na redução, em 13%, dos riscos de sofrer com doenças cardiovasculares, além de reduz em 4% o riscos de câncer e há até 15% os riscos de morte prematura. A comentarista vai dar dicas que vão te ajudar a incluir mais “verdinhos” na alimentação, seja somente na salada ou fora dela. Ouça!