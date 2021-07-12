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Boa Mesa CBN

Do suco à salada: como aumentar a ingestão de hortaliças no seu dia a dia

As orientações são de Roberta Larica

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:43

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:43
É importante adicionar mais hortaliças à alimentação
É importante adicionar mais hortaliças à alimentação Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala sobre as hortaliças! Um estudo publicado na revista científica Journal of Epidemiology apontou que o consumo diário de, pelo menos, 200 gramas das hortaliças impacta na redução, em 13%, dos riscos de sofrer com doenças cardiovasculares, além de reduz em 4% o riscos de câncer e há até 15% os riscos de morte prematura. A comentarista vai dar dicas que vão te ajudar a incluir mais “verdinhos” na alimentação, seja somente na salada ou fora dela. Ouça!
Boa Mesa CBN - 12/07/2021

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