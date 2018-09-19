Dizer "não" é libertador, pedir ajuda também

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Ser mulher realmente é uma tarefa difícil, afinal temos que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa e dos filhos (quando temos), trabalhar fora, ter alimentação saudável, praticar exercícios, estudar, fazer “carreira”, ter vida social, cuidar do marido e ainda “cumprir com as nossas obrigações de esposa”. Cansa né?

Mas, na verdade, quem disse que todas essas obrigações são nossas? Em algumas situações podemos apenas auxiliar alguém a realizar algumas dessas tarefas. Percebo que muitas mulheres se sobrecarregam porque acreditam que o marido ou os filhos (as), pais, facilitadores do lar, não são capazes de fazer as tarefas ou até mesmo preferem fazer para não incomodar. Pelo amor, hein...

Vamos nos libertar... Estudos da OMS mostram que as mulheres adoecem mais do que os homens. E o Ministério da Saúde já publicou alguns estudos que apontam que esse adoecer está cada vez mais ligado a essa sobrecarga e a esse acúmulo de funções. O fato é que toda essa independência feminina fez com que alguns mulheres se aprisionassem emocionalmente, em cadeias existenciais da autossuficiência. Por isso, precisamos nos tornar livres.

Para isso é preciso aprender a se liderar em alguns momentos, em outros apenas delegar, ou rejeitar algumas funções, e em outros momentos apenas fazer. Não é só fazer, fazer e fazer. Independentemente se tem um relacionamento sério ou estável, ou as que ainda moram com os pais ou mesmo as que têm filhos maiores de idade. A nós basta em alguns momentos nos permitirmos ser lideradas ou ouvirmos uma ideia, aceitarmos uma proposta, pequenas ações já aliviam bastante. Por exemplo, quando a amiga, a filha ou a mãe se oferecem para ir ao supermercado. Muitas não aceitam para não incomodar. Outras porque acreditam que não farão do jeito que deseja (mas você vai morrer por conta disso? Já ouviu um ditado: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, então insista, uma hora vai dar certo). O supermercado é um mero exemplo, pois provavelmente existem situações que você pode aceitar ajuda, mas simplesmente não aceita. Aceita que sobrecarrega menos.

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Algumas mulheres trabalham em empresas, ou tem filhos, marido, ou moram com amigos ou familiares, e se sobrecarregam porque querem agradar todo mundo. Acabam não delegando e nem negando nada a ninguém. Dizer “não” é libertador, pedir ajuda também. Ocupar um filho com algumas atividades domésticas não atrapalha o desenvolvimento da criança, pelo contrário, torna-a mais responsável. Pedir ajuda ao marido, uma amiga ou qualquer outra pessoa não a torna mais fraca, mas sim mais madura. Maturidade é estar com a mente aberta às novas experiências, portanto aprenda a priorizar as coisas em sua vida, e faça apenas aquilo que cabe a você.