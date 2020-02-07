Dividindo a casa com alegria

Ao dividir uma casa com amigos por alguns dias, você precisa ter em mente que o propósito é a diversão e o relax. Por isso, abra mão de ser muito detalhista e exigente. Essa dica é fundamental para garantir uma boa convivência e um clima de harmonia. Leve em sua bagagem, paciência, tolerância e bom humor.

Um certo grau de autoconhecimento é fundamental, algumas pessoas não possuem um temperamento que permite uma convivência íntima com um grupo. Para essas pessoas eu recomendo pensarem bem antes de aceitar um programa desses. Muitas vezes, perder o programa é melhor do que perder os amigos. O primeiro passo é marcar uma reunião e definir os detalhes, os gastos, as compras… Enfim, todo o plano de ação. Em todo grupo alguém sempre tem mais habilidade para organizar a viagem. Isso é ótimo, mas não da nenhum direito ou vantagem; todos são iguais. Por exemplo: na hora da divisão de quartos, se existe uma suíte, ela deve ser sorteada. Os serviços domésticos devem ser definidos e divididos com antecedência, é o famoso “quem faz o quê”. Na minha opinião, contratar alguém para a limpeza é uma boa opção.