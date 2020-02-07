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Cotidiano

Dividindo a casa com alegria

"Leve em sua bagagem, paciência, tolerância e bom humor"

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 18:15

Públicado em 

07 fev 2020 às 18:15
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

"Abra mão de ser muito detalhista e exigente" Crédito: shutterstock
"Aluguei uma casa com alguns amigos para uma temporada na praia. Gostaria de algumas dicas de comportamento para facilitar a convivência."
Pergunta do leitor - Caro leitor mande sua pergunta: [email protected]
Ao dividir uma casa com amigos por alguns dias, você precisa ter em mente que o propósito é a diversão e o relax. Por isso, abra mão de ser muito detalhista e exigente. Essa dica é fundamental para garantir uma boa convivência e um clima de harmonia. Leve em sua bagagem, paciência, tolerância e bom humor.
Um certo grau de autoconhecimento é fundamental, algumas pessoas não possuem um temperamento que permite uma convivência íntima com um grupo. Para essas pessoas eu recomendo pensarem bem antes de aceitar um programa desses. Muitas vezes, perder o programa é melhor do que perder os amigos. O primeiro passo é marcar uma reunião e definir os detalhes, os gastos, as compras… Enfim, todo o plano de ação. Em todo grupo alguém sempre tem mais habilidade para organizar a viagem. Isso é ótimo, mas não da nenhum direito ou vantagem; todos são iguais. Por exemplo: na hora da divisão de quartos, se existe uma suíte, ela deve ser sorteada. Os serviços domésticos devem ser definidos e divididos com antecedência, é o famoso “quem faz o quê”. Na minha opinião, contratar alguém para a limpeza é uma boa opção.
Dia desses li alguma coisa assim: “Filho único e macarrão com molho vermelho são duas coisas que nunca faltam em uma viagem com uma turma. O macarrão a gente acaba comendo, porque é fácil de fazer, gostoso e rende. Agora, conviver com um egoísta já é mais complicado. Ou você aprende a respeitar os defeitos dele ou, em nome da amizade, abre o jogo e fala para ela maneirar.” Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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