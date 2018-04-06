Dispara número de multas por excesso de peso nas rodovias federais

Agentes da PRF abordam caminhão carregado com placas de granito em rodovia federal no ES Crédito: Gazeta Online

O número de multas emitidas por excesso de peso nas rodovias federais do Estado, nos três primeiros meses deste ano, é maior que as notificações expedidas nos três últimos anos juntos, relativas ao mesmo período. Em 2018, a PRF-ES multou 175 veículos por excesso de peso, enquanto em 2017 (71), 2016 (44) e 2015 (13) houve um total de 128 multas.

Redução de peso

Em compensação, houve redução no volume médio de excesso de peso verificado nas BRs. De janeiro a março de 2018, a fiscalização constatou 432 toneladas de excesso de peso contra 770 toneladas no mesmo período no ano passado.

Aperto na fiscalização

“A redução no excesso de peso transportado pelos veículos é reflexo das fiscalizações realizadas pela PRF, ANTT e Dnit, nas rodovias federais, e da PM e do DER, nas rodovias estaduais”, explica Wylis Lyra, superintendente da PRF-ES.

É golpe?

Prenderam Paulo Preto, o operador do PSDB. Essa elite golpista...

É golpe? 2

A ex-presidente da Coreia do Sul foi condenada ontem a 24 anos de prisão. Por corrupção. Esses golpistas coreanos...

O padre sumiu

Foram a São Bernardo do Campo dar apoio a Lula o presidente do PT-ES, João Coser, e os deputados Helder Salomão e Nunes. E o deputado Padre Honório? Quem?

Factoide diplomático

A defesa de Lula diz que entrou com recurso na ONU contra a prisão. Gente, será que as Nações Unidas não têm coisa mais importante pra fazer?

Os bons companheiros

Evo Morales, Maduro e Maradona manifestaram apoio a Lula.

A recompensa

O coronel Nylton Rodrigues, novo secretário de Segurança Pública, e o coronel Alexandre Ramalho, que vai assumir o comando-geral da PM, foram peças fundamentais para o governador Hartung enfrentar a greve da PM em fevereiro do ano passado.

Desapertando

A Prefeitura de Vitória instalou 30 banheiros para os fiéis que vão à Romaria dos Homens hoje à noite: 20 próximos à catedral e 10 numa área perto da rodoviária antes do acesso à Segunda Ponte.

Ouro no tanque

O preço do litro da gasolina em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, está em torno de R$ 4,50.

Não à violência!

Durante a homilia no sexto dia do Oitavário da Festa da Penha, o padre Kelder Brandão fez duras críticas à segurança pública e pediu às mães enlutadas a se unirem contra a violência. Ele destacou que, somente neste ano, já são mais de 320 corpos assassinados e sepultados no ES.





Força e fé

Militares da forças federais (Marinha, Exército e Aeronáutica), além dos Bombeiros, predominaram na Romaria dos Militares. Da PM, só foi um integrante.

Utilidade pública

As agências dos Correios não vão funcionar nesta segunda-feira onde foi decretado feriado de Nossa Senhora da Penha: Cachoeiro, Cariacica, Ecoporanga, Iconha, João Neiva, Marataízes, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Viana, Vila Velha e Vitória.

Mão amiga

O Mão na Roda, do Transcol, disponibilizou um micro-ônibus adaptado todos os dias para atender aos cadeirantes durante a Festa da Penha. O embarque é feito na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha, das 7h às 18 h.

Confronto nas redes

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, causou polêmica nas redes sociais por postar um meme contra Lula. Um suposto eleitor chegou a dizer que não vota mais nele.

Cadê os ônibus?

Já chegou a 420 o número de adesões ao abaixo-assinado que passageiros estão fazendo pedindo mais ônibus seletivos. Eles reclamam que o da linha 1610, por exemplo, passava de 40 em 40 minutos, mas agora demora uma hora e meia a cada intervalo.

Palmas alheias

Vereador observa que a Prefeitura de Vitória se especializou em inaugurar calçadas privadas. Ontem teve uma.

Relógio misterioso

A PMV está instalando relógios digitais nas ruas. Encobertos, estão sendo conhecidos como “kinder ovo”. É que, segundo alguns secretários da prefeitura, trata-se de uma surpresa.

Direita nas urnas

Raquel Gerde, líder do MBL no Estado e ativa militante pelo impeachment de Dilma, será candidata ao Senado pelo PTB.





Alô, Arnaldo!