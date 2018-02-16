Diretor-geral do Detran vai assumir a Secretaria de Segurança

Romeu Scheibe Neto vai comandar a Sesp durante seis dias, em março. Crédito: Gazeta Online

A Secretaria Estadual da Segurança Pública será comandada interinamente pelo diretor-geral do Detran, Romeu Scheibe Neto, de 4 a 9 de março, durante o afastamento do titular da Sesp, André Garcia, que vai participar de um evento nos Estados Unidos. Segundo o Palácio Anchieta, a escolha é um “reconhecimento ao bom trabalho” do diretor na direção do Detran.

O rodízio

Romeu Neto não é o primeiro a ser “homenageado” pelo governo com a interinidade na Sesp. No fim do ano passado, o comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, assumiu a secretaria durante as férias de Garcia.

Susto matinal

Por falar em André Garcia, ele foi surpreendido ontem de manhã com a notícia da intervenção federal no setor no Rio de janeiro. Em Cachoeiro, onde participou de um evento, ele ligou para o secretário de Segurança de Minas para agendar uma reunião na semana que vem com os colegas da Região Sudeste.

A lista do terror

Na véspera, Garcia não gostou nem um pouquinho de o Espírito Santo ter sido incluído, em reportagem do Jornal Nacional, no mapa dos Estados onde a situação de segurança é considerada mais crítica. “Foi um equívoco”, aponta.

Por pouco

Roberto Sá, o secretário de Segurança do Rio afastado ontem, foi indicado, em 2014, pelo então governador Sérgio Cabral (aquele mesmo) para ser o secretário da pasta no governo Hartung. Mas Sá não aceitou.

Ficou no Rio

Segundo o G1 Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, secretário de Cabral, indicou Roberto Sá, que era seu sub, para assumir a Segurança nos Estados do Ceará e do Rio Grande do Sul. Sá não aceitou e acabou assumindo a Segurança no Rio. Deu no que deu.

Ficou no Rio 2

Embora seja o comandante do Comando Militar do Leste, que engloba o Espírito Santo, o general Braga Netto, que está à frente da intervenção federal no Rio, não chegou a vir ao Espírito Santo durante a greve da PM no ano passado.

Cachorro morto

Da subsecretária estadual da Segurança Pública, Gracimeri Gaviorno, ao comparar os resultados da segurança no carnaval entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro: “Eis a diferença entre uma gestão eficiente e outra ineficiente”.

Muito para pouco

Leitor da coluna ficou intrigado ao passar em frente ao posto da PRF da Serra e constatar a presença de um radar móvel justamente onde os motoristas passam bem devagar.

Pouco para muitos

O motorista também estranhou o limite de velocidade no local – 30 km/k –, que ele considera muito pouco e que acaba gerando engarrafamentos na rodovia.

Eles odeiam o coentro

Blogueiro de gastronomia do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Nogueira faz um texto em que discorre sobre o propalado ódio do paulista ao coentro. Casado com uma mulher de uma família capixaba, ele cita a moqueca e declara sua paixão pelo tempero.

Ele ama o coentro

“Depois de algumas visitas a Vitória, eu entendi que dói menos quando você aceita a situação. Passei a tolerar o coentro. Sem perceber, comecei a gostar muito dele. Sou um coentro hater convertido em coentro lover”.

Bichos soltos

A Assembleia Legislativa foi dedetizada no recesso de dezembro, mas tem gente reclamando de insetos nos gabinetes. “Em vez de veneno, deram remédio”, ironiza um servidor referindo-se às “baratinhas” que teimam em aparecer.

Sauna legislativa

O calor também tem incomodado na Assembleia. O sistema de refrigeração não dá conta nos dias de verão.

Pode?

Chefão do Podemos no Estado, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, é cogitado para ser vice de uma eventual candidatura da senadora Rose de Freitas (MDB, por enquanto) ao governado do Estado.

Ouro no tanque

Já chegou a R$ 5,099 o preço do litro de uma gasolina especial num posto em Jardim Camburi, em Vitória. Tem que ter intervenção nisso também, presidente Temer!

Fica para a próxima

O fim do mundo estava previsto para ontem. Se você, caro leitor, estiver lendo esta nota é porque falharam outra vez.

Alô, Rio de Janeiro!

Até quando vocês vão aguentar as pisadas do Pezão?

Ouro no tanque