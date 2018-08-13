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Eu Estive Lá

"Diretas Já" levaram 60 mil às ruas de Vitória pelo direito de votar

Movimento pelo voto direto para presidente teve shows de Beth Carvalho e Leci Brandão. Manifestação ocorreu na Praça Oito, no Centro #somoscapixabas

Publicado em 

13 ago 2018 às 16:57

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 16:57

especial
Num ano em que teremos a chance de eleger, pela sexta vez nesta jovem democracia, um presidente da República, lembrar-se de momentos como a Manifestação pelas Diretas, na Praça Oito, em Vitória, é revisitar um período histórico de muita luta que nos permitiu deixar para trás a ditadura e chegar até aqui.
Naquele dia 18 de abril de 1984, 60 mil pessoas foram às ruas em protesto contra o regime de exceção, quando não era possível votar diretamente para a presidência. O jornal A GAZETA esteve lá. E você?
Nesse recorte da história do país, a mobilização pela retomada da democracia ganhava força popular, e o Centro de Vitória foi o cenário de uma manifestação pacífica, com apenas um incidente mais grave: a agressão ao ex-deputado Salvador Bonomo por policiais militares.
Comício pelas eleições Diretas Já, realizado na Praça Oito de Setembro, no Centro de Vitória, em abril de 1984 Crédito: Gildo Loyola - 18/04/84
O palco do evento, que recebeu artistas como Beth Carvalho, Lecy Brandão e Jece Valadão, também foi dividido por políticos de oposição ao governo federal - à época sob o comando do general João Baptista Figueiredo - e dissidentes da base governista. Passaram por lá o governador Paulo Hartung e os ex-governadores Elcio Alvares, José Ignacio Ferreira e Max Mauro; a senadora Rose de Freitas, ainda chamada Rosilda; e o deputado estadual Theodorico Ferraço.
Nos discursos, os mais aplaudidos foram o governador da época, Gerson Camata, e o ex-presidente Lula, que estava à frente do PT. Foram mais de oito horas de apresentação de oradores e artistas, e a população não desanimava. Daquele dia até 25 de abril, a proposta de Emenda Dante de Oliveira, que previa a retomada das eleições diretas, tramitou em quatro sessões na Câmara Federal. Mas, ao final, foi derrotada.
Ainda assim, a comoção pública, que também foi vista no Espírito Santo, contribuiu para que Tancredo Neves, candidato da oposição, fosse eleito pelo Colégio Eleitoral. Estava traçado o caminho da redemocratização.
 Será que você não fez parte dessa história e esteve lá, no meio daquela multidão, protestando pela volta da democracia? Conte pra gente!
 

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