Diplomata holandês reverencia heroína capixaba que expulsou holandeses

A Escadaria Maria Ortiz foi restaurada no começo do ano passado Crédito: Divulgação

Quase 400 anos depois, os holandeses vão reverenciar a heroína capixaba que os expulsou da Ilha de Vitória no século 17. Nesta segunda-feira (28), o embaixador da Holanda no Brasil, Kees van Rij, visitará a Escadaria Maria Ortiz, no Centro, para revisitar o episódio histórico, às 9h, acompanhado do governador Casagrande.

Segundo conta a tradição, a jovem Maria Ortiz, uma das personagens mais marcantes da história capixaba, defendeu a então Vila de Vitória, em 1625, do ataque dos europeus que tentavam conquistar a Capitania do Espírito Santo. Do alto da escadaria, ela teria jogado água quente nos corsários comandados pelo almirante Pieter Heyn, que teriam batido em retirada.

O diplomata vem ao Espírito Santo para acompanhar o jogo de estreia da seleção holandesa no Mundial Sub-17, no Kleber Andrade, domingo, às 20h, contra a seleção japonesa.

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