Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Diplomata holandês reverencia heroína capixaba que expulsou holandeses
Leonel Ximenes

Diplomata holandês reverencia heroína capixaba que expulsou holandeses

Kees van Rij vai visitar nesta segunda a Escadaria Maria Ortiz, a mulher que impediu a invasão de corsários há quase 400 anos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 14:03

Públicado em 

24 out 2019 às 14:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Escadaria Maria Ortiz foi restaurada no começo do ano passado Crédito: Divulgação
Quase 400 anos depois, os holandeses vão reverenciar a heroína capixaba que os expulsou da Ilha de Vitória no século 17. Nesta segunda-feira (28), o embaixador da Holanda no Brasil, Kees van Rij, visitará a Escadaria Maria Ortiz, no Centro, para revisitar o episódio histórico, às 9h, acompanhado do governador Casagrande.
Segundo conta a tradição, a jovem Maria Ortiz, uma das personagens mais marcantes da história capixaba, defendeu a então Vila de Vitória, em 1625, do ataque dos europeus que tentavam conquistar a Capitania do Espírito Santo. Do alto da escadaria, ela teria jogado água quente nos corsários comandados pelo almirante Pieter Heyn, que teriam batido em retirada.
O diplomata vem ao Espírito Santo para acompanhar o jogo de estreia da seleção holandesa no Mundial Sub-17, no Kleber Andrade, domingo, às 20h, contra a seleção japonesa.

REFORMA

No ano passado, a escadaria foi restaurada por internos do sistema prisional. Foram reformados os degraus, com a reposição do piso de granito, e as calçadas de acesso. Também foram refeitos alguns balaústres, além de aplicada nova pintura. As lâmpadas agora são de luz branca, em led.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados