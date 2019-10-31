Dilsinho convida capixaba para criar identidade visual de novo DVD

Hid Saib e seu projeto Neon Crédito: Thuanny Louzada

Nosso fotógrafo e publicitário Hid Saib acaba de conquistar mais uma projeção nacional graças ao seu “Projeto Neon”, em que trabalha com fotografias feitas com pintura e tinta fluorescente. Depois de trabalhar com Dennis DJ, Hid foi convidado para criar a nova identidade visual do novo DVD de Dilsinho. O capixaba está no Rio desenvolvendo a criação com a equipe do cantor de pagode.

Coquetel. Claudia Chieppe, Anamelia Moraes e Silvana Robson: lançamento de nova coleção home de luxo. Crédito: Mônica Zorzanelli

40 ANOS DE ADVOCACIA

Marcio Brotto de Barros, Paulo Renato Cerutti e demais advogados que compõem o quadro da Bergi Advocacia estão preparando as comemorações dos 40 anos do escritório que, ao longo de quatro décadas, assumiu posição de destaque no setor jurídico nacional. Uma festa para reunir os clientes, parceiros e amigos está sendo preparada com muito carinho pelos advogados para a data festiva, que acontece em meados de novembro.

CAPIXABA NA USP

O advogado capixaba e professor titular da Ufes, Flavio Cheim Jorge, está Em São Paulo , onde participa de banca examinadora de concurso de livre docência de uma das maiores universidades do país, a USP.

Queridas de RR. Eulália Chieppe e Ana Chieppe: prestigiando lançamento de novidades para casa. Crédito: Mônica Zorzanelli

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Bento Venturim anuncia que um total de 45 projetos foram selecionados para receber recursos do Fundo de Investimento Social (FIS) da cooperativa que ele preside. Serão aplicados mais de R$ 1 milhão em ações realizadas em 29 municípios do Espírito Santo, beneficiando cerca de 15 mil pessoas.

ARTESANTO VEM AÍ

A ArteSanto chega à sua 7ª edição a partir deste sábado (2 de novembro) e conta com novidades. Em parceria com o Sebrae e a Aderes, este ano a feira contará com uma ‘Casa do Artesanato’, decorada com peças de expositores selecionadas por Jaqueline Chiabay. A idéia é mostrar que os produtos de artesanato vão muito além dos souvenires, sendo ótimas opções para decoração.

Lançamento. Ana Paula Castro e Monika Serrão: em tarde de arte. Crédito: Mônica Zorzanelli

HOLANDA EM VIX

Roberta Moura e Bruno Bourguignon são os responsáveis pelo burburinho em torno da presença da seleção holandesa sub-17 no Estado. A empresa de marketing da dupla é quem assina as ações na capital capixaba, desenvolvidas para o Consulado Holandês.

HALLOWEEN EM VIX

Simoni Balarini e Alê Nunes são presenças confirmadas na festa de Halloween organizada por Kaiky Plaster nesta quinta (31), no Spirito Jazz, Praia do Canto. Ele comandou um ensaio fotográfico temático para divulgar o evento com joias da designer Emar Batalha. Solana Marianelli, Ohanna Sgaria e Thaise Colodette foram algumas das modelos que posaram para fotos.

Coquetel. Leticia Salgado e Lorena Cota: celebrando o primeiro aniversário do seu restaurante na Praia do Canto. Crédito: Monica Zorzanelli

JANTAR BENEFICENTE

Marílucia Dalla convida para o 15º Jantar Beneficente em prol da Afecc, dia 8 de novembro, no Le Buffet Master. Estaremos lá!

MARATONA DE DESIGN

Fellix Satto, designer e diretor criativo do Núcleo Capixaba de Design (Nucad), promove nesta quinta-feira (31), uma maratona de workshops na terceira edição da Mostra de Arquitetura e Decoração do Shopping Rio Branco, a partir das 15h. Entre os profissionais convidados para comandar as palestras está a designer de interiores Lilian Teixeira, que pontuará os desafios de idealizar e concretizar um projeto de designer de interiores.

CELEBRANDO 78 ANOS

Américo Buaiz Filho, Eduarda Buaiz, Márcio Atalla e Marcus Buaiz Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

Eduarda Buaiz recebeu nesta quarta-feira (30) o educador físico Márcio Atalla que ministrou a palestra “Vida em Movimento”, em café da manhã comemorativo pelos 78 anos da Buaiz Alimentos.

Claudio Rezende, Leila e Tatiana Tristão, Andréia e Bruno Giestas: no café da manhã com Márcio Atalla. Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

ALMOÇO NA CASA COR

Renata Rocio Tristão, Tereza Aragão, Sérgio Paulo Rabello, Rita Rocio Tristão e Letícia Finamore Crédito: Renata Rasseli