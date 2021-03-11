Dicas em cartaz: "Um Príncipe em NY 2", "Sentinela" e "Recepcionista"

Filme "Um Príncipe em Nova York 2", do Amazon Prime Video Crédito: Paramount/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. O primeiro destaque é o retorno de Eddie Murphy ao papel de, agora rei, Akeem, em "Um Príncipe em Nova York 2". O segundo é o suspense de ação francês "A Sentinela". Ouça os comentários!

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AS DICAS DO BRAZ:

Um Príncipe em Nova York 2 (Prime Video): Akeem e Semmi estão de volta! No exuberante e majestoso país de Zamunda, o recém-coroado Rei Akeem e seu fiel confidente Semmi embarcam em uma nova e hilária aventura que os faz cruzar o mundo desde sua grande nação africana até o bairro do Queens, em Nova York, onde tudo começou.

A Sentinela (Netflix): Depois de participar de uma missão traumatizante, uma soldada altamente treinada volta para casa e usa suas habilidades letais para encontrar o homem que feriu a irmã.