Dicas em cartaz: "Um Príncipe em NY 2", "Sentinela" e "Recepcionista"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. O primeiro destaque é o retorno de Eddie Murphy ao papel de, agora rei, Akeem, em "Um Príncipe em Nova York 2". O segundo é o suspense de ação francês "A Sentinela". Ouça os comentários!
Em Cartaz - 11-03-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Um Príncipe em Nova York 2 (Prime Video): Akeem e Semmi estão de volta! No exuberante e majestoso país de Zamunda, o recém-coroado Rei Akeem e seu fiel confidente Semmi embarcam em uma nova e hilária aventura que os faz cruzar o mundo desde sua grande nação africana até o bairro do Queens, em Nova York, onde tudo começou.
A Sentinela (Netflix): Depois de participar de uma missão traumatizante, uma soldada altamente treinada volta para casa e usa suas habilidades letais para encontrar o homem que feriu a irmã.
O Recepcionista (Netflix): Depois que uma hóspede charmosa chega a um hotel, o recepcionista voyeurista torna-se suspeito de um assassinato que ocorre no seu turno. Estrelando: Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt.