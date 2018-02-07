Diário Oficial do Estado será enviado de graça pelo WhatsApp

O centenário Diário Oficial do Espírito Santo vai começar a ser enviado pelo WhatsApp, a partir de amanhã. Quem estiver interessado em recebê-lo, basta fazer um cadastro no site do Diário Oficial (www.dio.es.gov.br
) e informar nome, número de telefone e e-mail. O jornal será enviado de segunda a sexta-feita, até as 8h. E é gratuito.
"Queremos chegar aonde as pessoas estão, facilitar a vida do cidadão", explica Eduardo Caliman, diretor do Diário Oficial. Segundo ele, é o primeiro Diário Oficial de um Estado a ser enviado pelo aplicativo de mensagens. A edição impressa do ES acabou no ano passado. Brevemente, o DIO terá novas seções no site e a revisão visual na seção com notícias do governo do Estado.