Diante da atual crise ética, o que devemos fazer?

Na família é que pode começar o caminho de volta ao cultivo dos valores fundamentais Crédito: Juliane Liebermann/ Unsplash

Fernando Acácio de Oliveira*

Todas as culturas e sociedades desenvolvem valores. Na sociedade capitalista, os bens materiais tendem a se tornar valores supremos em torno dos quais giram nossas escolhas e decisões. Quando a noção de valor está no capital e no acúmulo de riquezas, apequenam-se a honestidade, a solidariedade, a liberdade, entre outros valores que ao longo dos séculos se sedimentaram como universais inquestionáveis.

Assim, seria em torno deles que deveriam orbitar os nossos comportamentos. Quando eles já não são a bússola orientadora do conviver, a sociedade envereda pelo comportamento do interesse, do lucro fácil, da esperteza e da desonestidade. Instala-se a crise daqueles valores fundamentais que já não se reconhecem como alicerces do relacionamento humano.

Neste arcabouço de descrenças, os mecanismos sociais que deveriam dar uma direção comportamental saudável já não conseguem imprimir um conjunto de ideias motriz às nossas condutas pessoais.

O individualismo e o egoísmo parecem imprimir a marca dominante do comportamento coletivo. Vive-se a cultura do hedonismo, isto é, do culto do prazer e da satisfação imediata dos desejos

Não é de surpreender a instalação de uma crise ético-moral sem precedentes. Não se percebe que não houve a eliminação de um valor, mas sua substituição por outro, ou seja, o interesse público deu lugar aos interesses pessoais que se deixam quase sempre levar pelo egoísmo. Invertem-se os valores e instala-se a crise! A violência passou a ser vista como algo normal e aceitável. A corrupção virou moda. Sua generalização mostra que as pessoas passaram a dar mais valor aos interesses periféricos do que à honra, à dignidade e ao respeito pelo outro.

O individualismo e o egoísmo parecem imprimir a marca dominante do comportamento coletivo. Vive-se a cultura do hedonismo, isto é, do culto do prazer e da satisfação imediata dos desejos. A impunidade prevalece, e ser esperto passou a ser mais importante que honesto. A este ponto, fica-nos um gosto amargo de desânimo. E a pergunta, à guisa de conclusão, se impõe: O que fazer?

Entregarmo-nos à desesperança de que não há solução ou procurar nesta profunda crise de valores o caminho da salvação? Para responder, olhemos para a família como o inescapável ponto de apoio. Nos grandes momentos de crise, precisamos estabelecer critérios pelos quais deveremos pautar nosso comportamento.





Neste sentido, os pais e educadores têm papel fundamental na medida em que se tornam exemplo para os filhos e educandos. Ensinam a estabelecer critérios válidos para o acerto de suas decisões. A família deve lutar para ensinar que crise tem também o sentido da purificação. E é lá, na família, que pode começar o caminho de volta ao cultivo dos valores fundamentais. Ensinar que vale a pena ser honesto, que é saudável o sentimento de revolta contra o esbanjamento da coisa pública, da mentira de promessas hipócritas e, muitas vezes, criminosas.

É inadiável ensinar com palavras e, sobretudo, exemplos que urge construir um mundo melhor, passando de uma ética relativista para uma ética comunitária e solidária. Podemos e devemos iniciar a marcha da renovação humanitária.

*O autor é seminarista da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim