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Opinião da Gazeta

Dia da Consciência Negra deve se refletir em mais consciência o ano todo

Para mudar a realidade da população negra, é preciso políticas públicas eficientes. Mas políticas se constroem com mudança de mentalidade e diálogo

Públicado em 

20 nov 2019 às 04:00

Colunista

O retrato feito pelas estatísticas, para onde quer se olhe, ainda é o de um país cindido, sob a máscara da multiculturalidade Crédito: Pixabay
Os números costumam contar histórias que os olhos não veem ou se recusam a enxergar. Embora correspondam a mais da metade da população brasileira, apenas 61% dos negros conseguem concluir o ensino médio, contra 76% dos brancos. Nas universidades públicas, pela primeira vez os negros compõem a maioria dos estudantes, mas somam menos de 20% em cursos mais bem avaliados. No Espírito Santo, pessoas autodeclaradas pretas ganham quase R$ 3 mil a menos dos que as brancas.
Quando se fala em representação política, os índices também não espelham a população. Somente 5% da bancada federal e 3,3% da Assembleia Legislativa são de parlamentares autodeclarados pretos, nos últimas três pleitos. A taxa de homicídios entre os negros é quase cinco vezes maior do que entre pessoas não negras.

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Alguns índices vêm melhorando, mas o retrato feito pelas estatísticas, para onde quer se olhe, ainda é o de um país cindido, sob a máscara da multiculturalidade. Desde a abolição da escravidão, tocada de maneira irresponsável, ao abandonar os negros recém-libertos à própria sorte na luta por cidadania, o Brasil nunca conseguiu garantir à população negra as mesmas oportunidades de acesso a emprego, renda, educação, saúde e segurança. Nos anos mais recentes, políticas afirmativas, que buscam reparar danos, são alvos de constantes ataques.
Mesmo diante de séculos de uma história que torturou, explorou, subjugou pretos e pardos, e que até hoje os oprime, uma parcela dos brasileiros ainda se agarra ao negacionismo. Escondem-se atrás da tese há tempos derrubada da “igualdade pela miscigenação”, de uma utópica harmonia entre as raças no Brasil de todas as cores.

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De acordo com esse ponto de vista, se o número de negros é pouco expressivo em cargos de prestígio, em ambientes acadêmicos, na política, deve-se à falta de competência ou de interesse dos negros (“havia funcionários melhores para a vaga; alunos mais bem preparados no vestibular; candidatos melhores no pleito, independentemente de cor”, diriam). Pensam individualmente, não estruturalmente. Apontam as exceções e agarram-se à meritocracia. Com isso, tentam reescrever a História. Não há meritocracia quando não há igualdade de condições.
Uma dessas exceções é Willian Silva, primeiro desembargador negro eleito para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que rebate com simplicidade e lucidez o racismo institucional. “Cheguei [ao cargo] por merecimento, mas poderia ter chegado antes, também por merecimento.” Enquanto negros precisarem se esforçar mais para vencer barreiras e driblar preconceitos, o país inteiro sofrerá com eles as chagas da exclusão social.
Para mudar essa realidade, é preciso políticas públicas eficientes. Mas políticas se constroem com mudança de mentalidade e diálogo. O Dia da Consciência Negra, comemorado neste 20 de novembro, deve se refletir em mais consciência, pura e simplesmente, em todos os dias do ano.

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