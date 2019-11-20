Dia da Consciência Negra deve se refletir em mais consciência o ano todo

Os números costumam contar histórias que os olhos não veem ou se recusam a enxergar. Embora correspondam a mais da metade da população brasileira, apenas 61% dos negros conseguem concluir o ensino médio, contra 76% dos brancos. Nas universidades públicas, pela primeira vez os negros compõem a maioria dos estudantes, mas somam menos de 20% em cursos mais bem avaliados. No Espírito Santo, pessoas autodeclaradas pretas ganham quase R$ 3 mil a menos dos que as brancas.
Quando se fala em representação política, os índices também não espelham a população. Somente 5% da bancada federal e 3,3% da Assembleia Legislativa são de parlamentares autodeclarados pretos, nos últimas três pleitos. A taxa de homicídios entre os negros é quase cinco vezes maior do que entre pessoas não negras.
Alguns índices vêm melhorando, mas o retrato feito pelas estatísticas, para onde quer se olhe, ainda é o de um país cindido, sob a máscara da multiculturalidade. Desde a abolição da escravidão, tocada de maneira irresponsável, ao abandonar os negros recém-libertos à própria sorte na luta por cidadania, o Brasil nunca conseguiu garantir à população negra as mesmas oportunidades de acesso a emprego, renda, educação, saúde e segurança. Nos anos mais recentes, políticas afirmativas, que buscam reparar danos, são alvos de constantes ataques.
Mesmo diante de séculos de uma história que torturou, explorou, subjugou pretos e pardos, e que até hoje os oprime, uma parcela dos brasileiros ainda se agarra ao negacionismo. Escondem-se atrás da tese há tempos derrubada da “igualdade pela miscigenação”, de uma utópica harmonia entre as raças no Brasil de todas as cores.
De acordo com esse ponto de vista, se o número de negros é pouco expressivo em cargos de prestígio, em ambientes acadêmicos, na política, deve-se à falta de competência ou de interesse dos negros (“havia funcionários melhores para a vaga; alunos mais bem preparados no vestibular; candidatos melhores no pleito, independentemente de cor”, diriam). Pensam individualmente, não estruturalmente. Apontam as exceções e agarram-se à meritocracia. Com isso, tentam reescrever a História. Não há meritocracia quando não há igualdade de condições.
Uma dessas exceções é Willian Silva, primeiro desembargador negro eleito para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que rebate com simplicidade e lucidez o racismo institucional. “Cheguei [ao cargo] por merecimento, mas poderia ter chegado antes, também por merecimento.” Enquanto negros precisarem se esforçar mais para vencer barreiras e driblar preconceitos, o país inteiro sofrerá com eles as chagas da exclusão social.
Para mudar essa realidade, é preciso políticas públicas eficientes. Mas políticas se constroem com mudança de mentalidade e diálogo. O Dia da Consciência Negra, comemorado neste 20 de novembro, deve se refletir em mais consciência, pura e simplesmente, em todos os dias do ano.