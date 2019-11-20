Dia da Consciência Negra deve se refletir em mais consciência o ano todo

O retrato feito pelas estatísticas, para onde quer se olhe, ainda é o de um país cindido, sob a máscara da multiculturalidade Crédito: Pixabay

Alguns índices vêm melhorando, mas o retrato feito pelas estatísticas, para onde quer se olhe, ainda é o de um país cindido, sob a máscara da multiculturalidade. Desde a abolição da escravidão, tocada de maneira irresponsável, ao abandonar os negros recém-libertos à própria sorte na luta por cidadania, o Brasil nunca conseguiu garantir à população negra as mesmas oportunidades de acesso a emprego, renda, educação, saúde e segurança. Nos anos mais recentes, políticas afirmativas, que buscam reparar danos, são alvos de constantes ataques.

Mesmo diante de séculos de uma história que torturou, explorou, subjugou pretos e pardos, e que até hoje os oprime, uma parcela dos brasileiros ainda se agarra ao negacionismo. Escondem-se atrás da tese há tempos derrubada da “igualdade pela miscigenação”, de uma utópica harmonia entre as raças no Brasil de todas as cores.

De acordo com esse ponto de vista, se o número de negros é pouco expressivo em cargos de prestígio, em ambientes acadêmicos, na política, deve-se à falta de competência ou de interesse dos negros (“havia funcionários melhores para a vaga; alunos mais bem preparados no vestibular; candidatos melhores no pleito, independentemente de cor”, diriam). Pensam individualmente, não estruturalmente. Apontam as exceções e agarram-se à meritocracia. Com isso, tentam reescrever a História. Não há meritocracia quando não há igualdade de condições.