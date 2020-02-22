Dez séries para maratonar durante o feriado de Carnaval

"Kingdom" (Netflix)

Recém-lançada, a primeira série de Al Pacino é polêmica: um grupo comandado por um milionário se reúne durante a década de 1970 para exterminar nazistas que vivem escondidos nos EUA. Com 10 episódios, "Hunters" é violenta e levanta discussões acerca dos limites da violência. Vale tudo para que os nazistas paguem pelo que fizeram?

Em 10 episódios, a série se baseia em uma história real para contar o drama de uma expedição no final do século 19. A ideia era encontrar uma passagem por cima da América do Norte, mas eles acabaram presos no gelo e os 128 tripulantes foram mortos. A série recria, com ficção e muito terror, o que aconteceu a essas pessoas. Uma série com suspense crescente e muita tensão. Inicialmente considerada uma minissérie, foi renovada na forma de uma antologia - cada temporada contará (à sua maneira) uma misteriosa história real de terror.

A essa altura ou você já viu "Fleabag" ou alguém já te indicou a série criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge. Com duas temporadas curtas, de seis episódios cada, a série é perfeitamente "maratonável". A trama acompanha uma mulher às voltas com seus relacionamentos amorosos e familiares. Pode parecer um pouco estanho no começo, mas quando as peças se encaixam há poucas séries melhores que "Fleabag" disponíveis atualmente.

Phoebe Waller-Bridge é um dos nomes do momento. Além de fazer tudo em "Fleabag" (acima), ela também é criadora e roteirista de outro sucesso: "Killing Eve" (disponível na Globoplay). Antes, porém, ela já circulava com projetos interessantes. Em "Crashing", escrita, protagonizada e produzida por ela, acompanhamos um grupo de jovens na casa dos 20 e 30 anos vivendo juntos como guardiões de um hospital abandonado. A série é provocadora e divertida, com personagens muito carismáticos. São apenas seis episódios, ou seja, fácil fácil de maratonar. P.S: não confundir com a série homônima da HBO (que também é bacana).

Quase ninguém viu "Mrs. Fletcher" por aqui, mas o feriadão pode ser uma ótima oportunidade para corrigir isso. A minissérie da HBO é focada em Eve Fletcher, uma mulher madura que fica sem saber o que fazer quando o filho entra na universidade e se muda. Ela, aos poucos, se encontra e redescobre a sexualidade e alguns prazeres da vida. Baseada no livro de Tom Perrotta ("The Leftovers"), a série tem apenas sete episódios que funcionam como uma discussão sobre solidão, machismo e feminilidade. Seu maior mérito é não se render às saídas fáceis. Vale a pena.

Adaptação do livro homônimo de Harlan Coben, "Não Fale com Estranhos" é um dos melhores originais Netflix. A série acompanha uma pequena comunidade de gente rica ruir quando uma estranha começa a revelar segredos aos moradores. A trama, confusa em um primeiro momento, cresce e se encaixa perfeitamente com o tempo. Harlan, também roteirista da série, leva sua dinâmica de reviravoltas inteligentes para a tela.

"The Last Kingdom" tem três temporadas, mas ainda dá tempo de assistir a tudo antes que a quarta seja lançada. Uma ótima pedida para quem gosta "Vikings", pois conta boa parte da mesma história pelo olhar dos britânicos. Bem mais historicamente fiel à História do que a série de Ragnar, Lagertha, Bjorn e cia., "The Last Kingdom" acompanha um britânico criado como viking que retorna a seu reino para clamar o que é seu.

"The Morning Show" é a melhor das séries lançadas pelo serviço de streaming da Apple. Na trama, acompanhamos os bastidores de um programa matinal cujo apresentador (Steve Carell) é afastado após diversas acusações de assédio sexual. Cabe a sua parceira de bancada, vivida por Jennifer Aniston, lidar com o programa e com os chefes que só olham para os números. Apesar de parecer simplista, "The Morning Show" é delicado e sutil com a questão principal. Steve Carell e Jennifer Aniston estão ótimos na série que ainda conta com Reese Witherspoon.

Assistiu à temporada final de "The Good Place", mas não entendeu as piadas da juíza vivida por Maya Rudolph e sua obsessão por Tymothy Olyphant? Agora é a hora de tirar o atraso. "Justified" é um faroeste moderno que acompanha o delegado Raylan Givens de volta à pequena cidade em que cresceu. Sim, eu sei que tem seis temporadas (a série já foi concluída), mas uma hora você vai ter que começar, não é verdade? Carnaval pode ser um ótimo momento para dar início a uma das séries mais legais que pouca gente viu nos últimos anos.