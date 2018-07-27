Devedores de títulos são vítimas de golpistas

Os bandidos estão aproveitando a desatenção dos devedores de títulos. Crédito: Reprodução

Tem golpe novo na praça. Nele, o golpista lê o nome de alguém no edital que o cartório de protesto publica em jornais e, por telefone, pressiona a vítima a pagar o que deve por meio de depósito bancário. Sem saber que se trata de um golpe, a pessoa faz o depósito e liga para o Cartório de Protesto para saber se sua situação está resolvida. É aí que descobre a fraude.

O alerta

“É neste momento que infelizmente temos que dar a má notícia. Precisamos alertar às pessoas que cartórios não fazem esse tipo de comunicação por telefone”, adverte Marcio Valory, presidente do Sindicato dos Cartórios do Estado (Sinoreg-ES).

Até quando?

O asfalto da Rodovia do Sol está cheio de remendos. E não esqueçamos: o pedágio da via concessionada à iniciativa privada custa R$ 18 ida e volta.





Conexões

Candidato a presidente da Câmara de Vitória na chapa contrária aos interesses do prefeito Luciano Rezende (PPS), o vereador Cléber Félix (PP) foi assessor de Davi Esmael (PSB), candidato a vice na chapa “rebelde”.

Delegacia especial

O ES pode ter uma delegacia especializada para defender os gays. O projeto, do deputado Hércules Silveira (MDB), visa a combater a discriminação e a violência contra a população LGBTI.

Desperdício

Com a eleição para a presidência da Câmara de Vitória, descobrimos que existem 75 cargos comissionados ligados à mesa diretora. São R$ 4,6 milhões bancados pelo dinheiro público.

Lá e cá

Em áreas nobres da cidade de São Paulo, o litro da gasolina custa R$ 3,98. No ES, está em torno R$ 4,60.

Se quiser, é isso

Tem marqueteiro aceitando trabalhar para candidatos ganhando um terço do que cobrava nas eleições de 2014.

Tráfico barulhento

Quem mora em Jardim da Penha continua a ouvir, de madrugada, foguetórios vindos do Bairro da Penha.

Alô, passageiros!

Já compraram um capacete para entrar nos terminais do Transcol?





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MINIENTREVISTA

“Estamos caminhando para o radicalismo”

O debate sobre a polêmica Guerrilha do Araguaia volta à tona com o lançamento de “Borboletas e Lobisomens” (Editora Francisco Alves,

R$ 79), livro-reportagem do jornalista Hugo Studart.

Resultado de nove anos de pesquisas e consultas a arquivos militares secretos, a obra, que cita também a participação de militantes comunistas capixabas no movimento, revela segredos considerados incômodos tanto para os guerrilheiros como para os militares. “Busquei fazer uma obra honesta e ideologicamente equilibrada”, destaca o jornalista.

Por que até hoje a Guerrilha do Araguaia causa tanta polêmica?

Porque até hoje não havia sido descortinada, o que faço no livro. O PCdoB não abriu seus arquivos e os militares também não.

Militares e a esquerda até hoje não fizeram a autocrítica do período. Isso será feito um dia?

Os militares não vão fazer. Espero que o PCdoB faça. Afinal, o partido abandonou 79 jovens, a maioria com menos de 25 anos, à própria morte, expostos a doenças e à fome.





O que significou para o país a Guerrilha do Araguaia?

Foi um momento especial da História marcado pelo radicalismo e pelo maniqueísmo. E estamos caminhando para o radicalismo, pela falta de diálogo, para a mesma divisão geral do Brasil.





O país corre risco de um retrocesso institucional?

Corre o risco de um golpe militar ou de um golpe de esquerda, a “venezuelização” do país. É um risco médio, um alerta amarelo, com a radicalização do PT e dos adeptos de Bolsonaro.





A quem o seu livro vai desagradar mais, aos militares ou à esquerda?