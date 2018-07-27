Devedores de títulos são vítimas de golpistas

Os bandidos estão aproveitando a desatenção dos devedores de títulos.Crédito: Reprodução
Tem golpe novo na praça. Nele, o golpista lê o nome de alguém no edital que o cartório de protesto publica em jornais e, por telefone, pressiona a vítima a pagar o que deve por meio de depósito bancário. Sem saber que se trata de um golpe, a pessoa faz o depósito e liga para o Cartório de Protesto para saber se sua situação está resolvida. É aí que descobre a fraude.
O alerta
“É neste momento que infelizmente temos que dar a má notícia. Precisamos alertar às pessoas que cartórios não fazem esse tipo de comunicação por telefone”, adverte Marcio Valory, presidente do Sindicato dos Cartórios do Estado (Sinoreg-ES).
Até quando?
O asfalto da Rodovia do Sol está cheio de remendos. E não esqueçamos: o pedágio da via concessionada à iniciativa privada custa R$ 18 ida e volta.
Conexões
Candidato a presidente da Câmara de Vitória na chapa contrária aos interesses do prefeito Luciano Rezende (PPS), o vereador Cléber Félix (PP) foi assessor de Davi Esmael (PSB), candidato a vice na chapa “rebelde”.
Delegacia especial
O ES pode ter uma delegacia especializada para defender os gays. O projeto, do deputado Hércules Silveira (MDB), visa a combater a discriminação e a violência contra a população LGBTI.
Desperdício
Com a eleição para a presidência da Câmara de Vitória, descobrimos que existem 75 cargos comissionados ligados à mesa diretora. São R$ 4,6 milhões bancados pelo dinheiro público.
Lá e cá
Em áreas nobres da cidade de São Paulo, o litro da gasolina custa R$ 3,98. No ES, está em torno R$ 4,60.
Se quiser, é isso
Tem marqueteiro aceitando trabalhar para candidatos ganhando um terço do que cobrava nas eleições de 2014.
Tráfico barulhento
Quem mora em Jardim da Penha continua a ouvir, de madrugada, foguetórios vindos do Bairro da Penha.
Alô, passageiros!
Já compraram um capacete para entrar nos terminais do Transcol?
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MINIENTREVISTA
“Estamos caminhando para o radicalismo”
O debate sobre a polêmica Guerrilha do Araguaia volta à tona com o lançamento de “Borboletas e Lobisomens” (Editora Francisco Alves,
R$ 79), livro-reportagem do jornalista Hugo Studart.
Resultado de nove anos de pesquisas e consultas a arquivos militares secretos, a obra, que cita também a participação de militantes comunistas capixabas no movimento, revela segredos considerados incômodos tanto para os guerrilheiros como para os militares. “Busquei fazer uma obra honesta e ideologicamente equilibrada”, destaca o jornalista.
Por que até hoje a Guerrilha do Araguaia causa tanta polêmica?
Porque até hoje não havia sido descortinada, o que faço no livro. O PCdoB não abriu seus arquivos e os militares também não.
Militares e a esquerda até hoje não fizeram a autocrítica do período. Isso será feito um dia?
Os militares não vão fazer. Espero que o PCdoB faça. Afinal, o partido abandonou 79 jovens, a maioria com menos de 25 anos, à própria morte, expostos a doenças e à fome.
O que significou para o país a Guerrilha do Araguaia?
Foi um momento especial da História marcado pelo radicalismo e pelo maniqueísmo. E estamos caminhando para o radicalismo, pela falta de diálogo, para a mesma divisão geral do Brasil.
O país corre risco de um retrocesso institucional?
Corre o risco de um golpe militar ou de um golpe de esquerda, a “venezuelização” do país. É um risco médio, um alerta amarelo, com a radicalização do PT e dos adeptos de Bolsonaro.
A quem o seu livro vai desagradar mais, aos militares ou à esquerda?
Aos dois lados porque revela segredos que nenhum dos dois lados queria revelar. Busquei fazer uma obra honesta intelectualmente e ideologicamente equilibrada
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.