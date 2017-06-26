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ARQUIBANCADA CBN

Desportiva vence a Portuguesa-SP, mas não avança na Série D

Já o Espírito Santo venceu o RB Brasil, em Bragança Paulista (SP), ganhou de um a zero, e está classificado para a próxima fase do campeonato

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 20:14

Publicado em 

26 jun 2017 às 20:14
Não deu para a Desportiva. A equipe recebeu a Portuguesa-SP no estádio Engenheiro Araripe e venceu por 1 a 0, com gol de Edinho, que recebeu cruzamento de Weldon e finalizou para o fundo da rede. Por conta do saldo de gols, a Desportiva terminou entre os dois piores segundos colocados e não avançou para a segunda fase da Série D.
A Portuguesa-SP tentou o gol de empate e abriu espaço para contra-ataques. Com isso, o time grená teve ótimas chances para ter um placar maior, porém parou no goleiro Ricardo Berna. Se tivesse feito mais um tento, a Desportiva disputaria a vaga em um sorteio contra o Campinense-PB, já que as equipes terminariam empatadas em todos os critérios de desempate.
Tradicional no futebol brasileiro, a Lusa não terá divisão para disputar em 2018. A equipe vem em descenso desde a confusão ocorrida em 2013, quando caiu na justiça, por ter tido escalado um jogador irregular. Confira todos os detalhes no "Arquibancada CBN".
Arquibancada CBN - Vinicius Lodi - 26-06-17

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