Desportiva vence a Portuguesa-SP, mas não avança na Série D

Não deu para a Desportiva. A equipe recebeu a Portuguesa-SP no estádio Engenheiro Araripe e venceu por 1 a 0, com gol de Edinho, que recebeu cruzamento de Weldon e finalizou para o fundo da rede. Por conta do saldo de gols, a Desportiva terminou entre os dois piores segundos colocados e não avançou para a segunda fase da Série D.

A Portuguesa-SP tentou o gol de empate e abriu espaço para contra-ataques. Com isso, o time grená teve ótimas chances para ter um placar maior, porém parou no goleiro Ricardo Berna. Se tivesse feito mais um tento, a Desportiva disputaria a vaga em um sorteio contra o Campinense-PB, já que as equipes terminariam empatadas em todos os critérios de desempate.

Tradicional no futebol brasileiro, a Lusa não terá divisão para disputar em 2018. A equipe vem em descenso desde a confusão ocorrida em 2013, quando caiu na justiça, por ter tido escalado um jogador irregular. Confira todos os detalhes no "Arquibancada CBN".