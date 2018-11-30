Desfile no Sambão terá menos carros alegóricos e tripés maiores

Sambão do Povo: reunião da Liga decide na terça detalhes do desfile de 2019. Crédito: Gazeta Online

As sete escolas que compõem a Liga das Escolas de Samba (Liesge) vão decidir nesta terça-feira uma importante alteração no desfile de 2019 no Sambão do Povo: cada agremiação terá que desfilar obrigatoriamente com três carros alegóricos – atualmente o número mínimo é três e o máximo, quatro.

Mais destaques

Em compensação, a Liesge pretende aumentar o tamanho dos tripés e o número dos seus componentes. Atualmente a estrutura tem 15 metros quadrados com um destaque em cima; a proposta é que no ano que vem o tripé tenha 20 metros quadrados com três destaques.

A MUG resiste

Segundo a coluna apurou, apenas a MUG, atual campeã, resiste às mudanças propostas.

Saudades

Para quem nunca teve a chance de ouvir a voz do grande Guimarães Rosa, uma dica: na página do escritor Afonso Borges no Facebook tem um vídeo, de 1962, no qual o autor de “Grande Sertão: Veredas” e também diplomata concede uma entrevista à TV alemã. É emocionante.

Ler é viver

A propósito: que tal dar um livro de presente neste Natal?

Então é Natal

A última do prefeito de Colatina: Sérgio Meneguelli está ajudando a fazer peças da decoração natalina da cidade em sua própria casa, nos horários de folga.

Alguma dúvida?

Na política, é tempo de prestar atenção ao livro de Provérbios na Bíblia: “A arrogância precede a ruína”.

Por pouco

De um internauta comentando a última jogada do STF: “Sabe aquela bola que vai entrando e o zagueiro salva em cima da linha? Foi o que o ministro Fux fez na decisão sobre o indulto”.

Não fica

No jantar da Findes, na quinta-feira, o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) perguntou a Manato (PSL):

– Como fica a situação de Magno Malta com Bolsonaro?

– Não me faz pergunta difícil, não sei responder – despistou brincando o deputado federal.

Transição à mesa

Nesse jantar, na “mesa das autoridades”, aliados de Hartung e Casagrande ficaram juntos. Entre uma garfada e outra (no prato), tudo acabou bem.

O descaso

Ontem, funcionários da Prefeitura de Santa Teresa estavam jogando placas de asfalto para tapar buracos de ruas históricas calçadas com blocos.

O caso

Isso tudo na cidade reconhecida oficialmente pelo país como pioneira do Brasil a receber imigrantes italianos.

Papai Noel fit

Tem gente reparando que os papais noéis atuais estão passando longe daquele figurino balofo tradicional. A maioria está em razoável forma física.

Quem tem medo da PM?

Na próxima terça, às 18h, o DCE vai promover um debate entre os que são a favor ou contra a presença da PM na Ufes. Talvez fosse melhor discutir se querem ou não ladrões na Ufes.

Até quando?

Leitor verde da coluna filmou ontem o esgoto sendo jogado, sem tratamento, no leito do Rio Marinho, entre Vila Velha e Cariacica.

A ex-chifruda

Já quebraram os chifres da rena (novinha) que faz parte da decoração de Natal da pracinha de Domingos Martins. Coitada, gente.

A doação

Na próxima quinta será realizada audiência pública na Câmara de Santa Teresa para discutir a doação da área da ex-residência de inverno do Governo do Estado para o Sesc.

O tráfego

E no dia 11, no mesmo local, haverá audiência pública para debater o tráfego de caminhões no centro da cidade. Os moradores querem a construção de uma estrada de contorno.

Cadê a vacina?

O Idaf pediu ao Ministério da Agricultura a prorrogação do prazo para vacinação contra a febre aftosa, previsto para se encerrar no dia 10. O medicamento está faltando em todo o país.

Cadê a vacina? 2

O Instituto promete agendar reunião com os principais distribuidores do Estado para avaliar a redistribuição das vacinas e novas aquisições para que todo o rebanho seja vacinado.

Óleo no caixa

A Prefeitura de Itapemirim vai subsidiar em 20% o óleo diesel das embarcações de pescadores regularizados no município.

Alô, dra. Raquel Dodge!