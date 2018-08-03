Deputados não podem prejudicar atual mandato de olho no próximo

Pelo andar da carruagem, teremos um segundo semestre modorrento na Assembleia Legislativa, como já é comum em ano eleitoral. Levantamento feito por este jornal mostrou que, de fevereiro a junho deste ano, uma a cada quatro sessões ordinárias da Casa caiu por falta de quórum. Simplesmente não havia o número mínimo de 10 deputados no plenário. Com a aproximação das eleições, essa quantidade deve despencar, e a decisão sobre grandes questões da sociedade capixaba ficará em segundo plano.
Os próprios parlamentares admitiram que as sessões não foram derrubadas por obstruções a projetos, mas porque eles foram se dedicar a outras atividades. É claro que a presença nas sessões não é a única função de um deputado. A articulação nos gabinetes, as visitas técnicas e o contato com as bases são essenciais para a representatividade política. No entanto, a coroação desse movimento de bastidor é justamente o debate e a votação das leis.
No Congresso, o passo também é indolente. Embora faltem dez semanas para o primeiro turno, a Câmara e o Senado só realizarão três sessões, pois deputados e senadores vão se dedicar à campanha. Aqui no Estado, os números das eleições de 2016 provam que o pé no freio deve marcar o ritmo nos próximos meses. Na época da campanha eleitoral para prefeitos, em que 12 dos 30 deputados eram candidatos, 18 das 21 sessões da Assembleia foram derrubadas.
Em um momento político em que sobram opiniões e falta diálogo, é triste perceber que nossos parlamentares fogem daquela que é a natureza de sua atribuição, tão indispensável à democracia. Isso a um alto custo: apenas em salário e verba de gabinete, os deputados estaduais custam mais de 10 milhões por ano aos capixabas – sem contar as remunerações aos 19 assessores que cada um dos 30 parlamentares pode ter. O período de campanhas eleitorais é, sim, importante para que os candidatos discutam novas alianças. Mas aqueles que já têm compromisso com seus eleitores não podem prejudicar o atual mandato de olho no próximo.