Deputados não podem prejudicar atual mandato de olho no próximo

Sessão da Assembleia Legislativa em que os deputados derrubaram veto do governador Paulo Hartung (PMDB) ao projeto que reajusta o salário do governador, do vice e secretários a partir de 2019 Crédito: Tati Beling/ALES

uma a cada quatro sessões ordinárias da Casa caiu por falta de quórum. Simplesmente não havia o número mínimo de 10 deputados no plenário. Com a aproximação das eleições, essa quantidade deve despencar, e a decisão sobre grandes questões da sociedade capixaba ficará em segundo plano. Pelo andar da carruagem, teremos um segundo semestre modorrento na Assembleia Legislativa, como já é comum em ano eleitoral. Levantamento feito por este jornal mostrou que, de fevereiro a junho deste ano,. Simplesmente não havia o número mínimo de 10 deputados no plenário. Com a aproximação das eleições, essa quantidade deve despencar, e a decisão sobre grandes questões da sociedade capixaba ficará em segundo plano.

Os próprios parlamentares admitiram que as sessões não foram derrubadas por obstruções a projetos, mas porque eles foram se dedicar a outras atividades. É claro que a presença nas sessões não é a única função de um deputado. A articulação nos gabinetes, as visitas técnicas e o contato com as bases são essenciais para a representatividade política. No entanto, a coroação desse movimento de bastidor é justamente o debate e a votação das leis.

No Congresso, o passo também é indolente. Embora faltem dez semanas para o primeiro turno, a Câmara e o Senado só realizarão três sessões, pois deputados e senadores vão se dedicar à campanha. Aqui no Estado, os números das eleições de 2016 provam que o pé no freio deve marcar o ritmo nos próximos meses. Na época da campanha eleitoral para prefeitos, em que 12 dos 30 deputados eram candidatos, 18 das 21 sessões da Assembleia foram derrubadas.