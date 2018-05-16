Deputados afagam cúpula do funcionalismo estadual

E o veto ao reajuste de 12,68% nos salários do governador, vice-governador e secretários caiu na Assembleia. Caiu mesmo como uma luva para quem quer agradar o topo da pirâmide do serviço público estadual sem fazer tanto alarde. É ano eleitoral, portanto abrir os cofres para quem interessa (até mesmo o próprio sobrinho, por que não?) não é um problema para os parlamentares, completamente míopes para o que é de fato interesse público.
Pouco importa se a decisão propicia um efeito cascata com impacto financeiro considerável: R$ 16 milhões anuais. No fim das contas, existe uma cúpula que merece esse agrado, já que o salário do chefe do Executivo é o teto do funcionalismo estadual. A decisão beneficia servidores com os mais altos salários, que se veem “prejudicados” com o abate-teto. Fica quase impossível não se solidarizar com tal elite do serviço público, impossibilitada de ultrapassar o limite por essas frivolidades impostas pela lei. Mas, sem ironias, é um absurdo. Enquanto isso, o grosso dos brasileiros se vira como pode.
Chegou-se ao cúmulo de um voto em favor do próprio sobrinho, como justificou a deputada Luzia Toledo. É fechar os olhos para tudo o que o país ainda passa, é ignorar os desafios econômicos do próprio Estado. Um auditor fiscal com salário bruto de R$ 24.415,13 não pode ser referência de infortúnio financeiro, em nenhuma hipótese. É questão de olhar ao redor e ver que o país ainda possui mais de 13 milhões de desempregados. Nossos representantes precisam urgentemente de um choque de realidade.
O jogo político pode ser bem confuso para quem está de fora: ao mesmo tempo que há manobras ocultas, há interesses pessoais expostos na tribuna sem meias palavras. O desafio é não permitir que nenhum deles se sobreponha ao que beneficia a sociedade.