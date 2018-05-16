Deputados afagam cúpula do funcionalismo estadual

E o. Caiu mesmo como uma luva para quem quer agradar o topo da pirâmide do serviço público estadual sem fazer tanto alarde. É ano eleitoral, portanto abrir os cofres para quem interessa (até mesmo o próprio sobrinho, por que não?) não é um problema para os parlamentares, completamente míopes para o que é de fato interesse público.

Pouco importa se a decisão propicia um efeito cascata com impacto financeiro considerável: R$ 16 milhões anuais. No fim das contas, existe uma cúpula que merece esse agrado, já que o salário do chefe do Executivo é o teto do funcionalismo estadual. A decisão beneficia servidores com os mais altos salários, que se veem “prejudicados” com o abate-teto. Fica quase impossível não se solidarizar com tal elite do serviço público, impossibilitada de ultrapassar o limite por essas frivolidades impostas pela lei. Mas, sem ironias, é um absurdo. Enquanto isso, o grosso dos brasileiros se vira como pode.