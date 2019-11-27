Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Deputado vascaíno vai homenagear o capixaba Lincoln, campeão pelo Fla
Leonel Ximenes

Deputado vascaíno vai homenagear o capixaba Lincoln, campeão pelo Fla

Atacante que nasceu em Feu Rosa, na Serra, vai receber a Comenda Domingos Martins na Assembleia

Públicado em 

27 nov 2019 às 15:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lincoln com a taça da Libertadores conquistada em Lima, no Peru Crédito: Divulgação
O deputado vascaíno Vandinho Leite (PSDB) deixou a rivalidade de lado e vai homenagear com a Comenda Domingos Martins, a maior honraria da Assembleia, o jogador capixaba Lincoln, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. O jovem atacante saiu do Bairro Feu Rosa, na Serra, para ganhar o coração dos torcedores do clube carioca.
Lincoln Corrêa dos Santos vai fazer 19 anos no dia 16 de dezembro. Ele começou a dar os primeiros passos no futebol com quatro anos de idade, em uma escolinha de futebol em Feu Rosa, onde morava com sua família. Aos 10 anos, em uma excursão para disputar torneios no Rio de Janeiro, o atacante se destacou em um jogo contra o Fluminense e chamou a atenção de Flamengo e Santos.
Mas aí o coração falou mais alto, e Lincoln acabou se transferindo para o rubro-negro carioca. A partir daí, foi artilheiro de quase todos os campeonatos que disputou. Como conseqüência, foi convocado para as categorias de base da seleção brasileira desde os 13 anos. Pela Sub-15 e Sub-17, conquistou os títulos sul-americanos.

Veja Também

Em vídeo, Lincoln manda recado para capixabas após vitória do Fla

De Feu Rosa para o topo da América com o Flamengo. Veja a trajetória de Lincoln

Família e técnico de Lincoln vibram com a volta por cima do atacante

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados