Deputado vascaíno vai homenagear o capixaba Lincoln, campeão pelo Fla

Lincoln com a taça da Libertadores conquistada em Lima, no Peru Crédito: Divulgação

O deputado vascaíno Vandinho Leite (PSDB) deixou a rivalidade de lado e vai homenagear com a Comenda Domingos Martins, a maior honraria da Assembleia, o jogador capixaba Lincoln, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. O jovem atacante saiu do Bairro Feu Rosa, na Serra, para ganhar o coração dos torcedores do clube carioca.

Lincoln Corrêa dos Santos vai fazer 19 anos no dia 16 de dezembro. Ele começou a dar os primeiros passos no futebol com quatro anos de idade, em uma escolinha de futebol em Feu Rosa, onde morava com sua família. Aos 10 anos, em uma excursão para disputar torneios no Rio de Janeiro, o atacante se destacou em um jogo contra o Fluminense e chamou a atenção de Flamengo e Santos.