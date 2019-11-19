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Leonel Ximenes

Deputado quer que governo informe se existem cartões e gastos sigilosos

Pazolini cita recente decisão do STF para sustentar seu pedido de informações  sobre sigilo de gastos e despesas com recursos públicos

Públicado em 

19 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado quer a indicação de datas, locais, valores e identificação e qualificação dos portadores de cartão corporativo no governo Crédito: Divulgação
O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) enviou ao governo do Estado pedido de informações sobre a existência de cartões corporativos ou institucionais e seus respectivos gastos, inclusive com indicação de datas, locais, valores e a completa identificação e qualificação dos seus portadores.
Além disso, o parlamentar quer saber se existe alguma despesa do governo do Estado que esteja sob decretação de sigilo ou confidencialidade. “O objetivo é ver garantido o princípio da publicidade dos atos públicos previsto na Constituição. Recente decisão do STF entendeu que o sigilo de gastos e despesas com recursos públicos não seria compatível com a Constituição”, destaca Pazolini.
No requerimento, que está sendo enviado à Casa Civil do governo, o deputado também pede o envio de relatórios e extratos de todos os gastos, despesas e movimentações de créditos classificados como despesas confidenciais ou sigilosas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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