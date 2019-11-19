Deputado quer que governo informe se existem cartões e gastos sigilosos

Deputado quer a indicação de datas, locais, valores e identificação e qualificação dos portadores de cartão corporativo no governo Crédito: Divulgação

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) enviou ao governo do Estado pedido de informações sobre a existência de cartões corporativos ou institucionais e seus respectivos gastos, inclusive com indicação de datas, locais, valores e a completa identificação e qualificação dos seus portadores.

Além disso, o parlamentar quer saber se existe alguma despesa do governo do Estado que esteja sob decretação de sigilo ou confidencialidade. “O objetivo é ver garantido o princípio da publicidade dos atos públicos previsto na Constituição. Recente decisão do STF entendeu que o sigilo de gastos e despesas com recursos públicos não seria compatível com a Constituição”, destaca Pazolini.