Deputado Marcelo Santos admite que errou e pede desculpas a Casagrande

Marcelo Santos disse ao governador que estava se retratando de forma pessoal e que não falava em nome dos outros deputados Crédito: Tati Beling

O deputado Marcelo Santos (PDT), um dos articuladores da emenda que antecipou em mais de um ano a eleição da Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2021/2023, pediu desculpas publicamente na manhã desta sexta-feira (13) ao governador Renato Casagrande (PSB).

O mea-culpa foi feito durante a solenidade de ordem de serviço do governo do Estado para o asfaltamento da rodovia ES 388, que liga Xuri, em Vila Velha, a Amarelos, em Guarapari. O prefeito Max Filho (PSDB) estava presente à solenidade.

“O que aconteceu na Assembleia Legislativa não foi dolo, mas causou estragos enorme na relação [com o Palácio Anchieta]”, admitiu Marcelo Santos, que pegou o microfone para discursar, diante de Casagrande .

Em seguida, o parlamentar, até então um dos maiores aliados do presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), ressaltou ao governador que estava se retratando de forma pessoal e que não falava em nome dos outros deputados.

“Depois daquele ato que aconteceu na Assembleia Legislativa, que eu participei, todos nós participamos, diante disso tudo que eu fui forjado, (…) neste momento aqui eu quero pedir desculpas. Eu, Marcelo, não falo em nome de ninguém, eu tenho CPF. (…) E neste caso aqui, eu quero dizer para o senhor, conte comigo que estarei sempre ao lado do senhor”.

DEPUTADOS DERROTADOS NA JUSTIÇA

A antecipação da eleição desagradou ao Palácio Anchieta. Os próprios membros eleitos para o comando da Assembleia renunciaram à escolha uma semana depois da manobra. A Justiça Estadual, por sua vez, suspendeu os efeitos da PEC que permitiu a eleição antecipada.