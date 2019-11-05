Deputado leva bolo preto à Assembleia para lembrar tragédia da Samarco

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) levou esta tarde para o plenário da Assembleia um bolo (comestível), da cor preta, que segundo ele representa os quatro anos da tragédia do Rio Doce, provocada pela lama de rejeitos da Samarco na barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais.
O desastre faz quatro anos hoje (5). O parlamentar pediu um minuto de silêncio. “É para comemorar com este bolo fúnebre a morte do Rio Doce causada pela poluição de Mariana. Depois de quatro anos, as pessoas continuam morrendo, continuam desassistidas, continuam tendo prejuízos materiais”, discursou Enivaldo, que também é líder do governo Casagrande (PSB) na Casa.