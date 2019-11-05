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  • Deputado leva bolo preto à Assembleia para lembrar tragédia da Samarco
Leonel Ximenes

Deputado leva bolo preto à Assembleia para lembrar tragédia da Samarco

Enivaldo dos Anjos, que é líder do governo, pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas

Públicado em 

05 nov 2019 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O bolo, que representa a lama de rejeitos da Samarco, é comestível Crédito: Divulgação
O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) levou esta tarde para o plenário da Assembleia um bolo (comestível), da cor preta, que segundo ele representa os quatro anos da tragédia do Rio Doce, provocada pela lama de rejeitos da Samarco na barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais.
O desastre faz quatro anos hoje (5). O parlamentar pediu um minuto de silêncio. “É para comemorar com este bolo fúnebre a morte do Rio Doce causada pela poluição de Mariana. Depois de quatro anos, as pessoas continuam morrendo, continuam desassistidas, continuam tendo prejuízos materiais”, discursou Enivaldo, que também é líder do governo Casagrande (PSB) na Casa.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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