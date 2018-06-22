Deputado desiste de criar Dia do Homem no Espírito Santo

Vinícius Valfré | Interino

O deputado estadual Esmael Almeida (PSD) desistiu do projeto que pretendia criar o "Dia do Homem" no Espírito Santo, que seria comemorado no dia 15 de julho, quando se "comemora" a data nacionalmente. Ele apresentou um pedido de retirada da proposta à presidência da Assembleia Legislativa na última terça-feira (19), seis dias após protocolar a matéria.

A ideia inicial do deputado repercutiu pessimamente, sobretudo nas redes sociais – e nem poderia ser diferente. Na solicitação de retirada, Esmael não elencou seus motivos.

Na justificativa do projeto original, o deputado pincelava que o propósito da data comemorativa era chamar a atenção para "problemas e circunstâncias que possam atingir o sexo masculino".

Mas a argumentação prosseguia dizendo que buscava refletir a "igualdade entre os gêneros masculino e feminino" e criticava "condutas do radicalismo feminista". Ideias previsíveis por conta da média dos pronunciamentos dele em plenário, em "defesa da família e da Bíblia".