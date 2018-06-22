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VITOR VOGAS

Deputado desiste de criar Dia do Homem no Espírito Santo

Pedido de retirada foi apresentado seis dias após proposta ser protocolada na Assembleia

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 20:43

Públicado em 

22 jun 2018 às 20:43
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré | Interino
O deputado estadual Esmael Almeida (PSD) desistiu do projeto que pretendia criar o "Dia do Homem" no Espírito Santo, que seria comemorado no dia 15 de julho, quando se "comemora" a data nacionalmente. Ele apresentou um pedido de retirada da proposta à presidência da Assembleia Legislativa na última terça-feira (19), seis dias após protocolar a matéria. 
A ideia inicial do deputado repercutiu pessimamente, sobretudo nas redes sociais – e nem poderia ser diferente. Na solicitação de retirada, Esmael não elencou seus motivos.
Na justificativa do projeto original, o deputado pincelava que o propósito da data comemorativa era chamar a atenção para "problemas e circunstâncias que possam atingir o sexo masculino".
Mas a argumentação prosseguia dizendo que buscava refletir a "igualdade entre os gêneros masculino e feminino" e criticava "condutas do radicalismo feminista". Ideias previsíveis por conta da média dos pronunciamentos dele em plenário, em "defesa da família e da Bíblia".
Após essa desistência, cabe, aqui a reflexão do filósofo Mario Sergio Cortella: "Machismo não é o contrário de feminismo. Machismo é a suposição de que nós, homens, somos superiores. Feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores. Feminismo é a crença de que homens e mulheres somos iguais".

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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