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Leonel Ximenes

Deputado critica ausência de chefe da Polícia Civil na Assembleia

"Tem denúncia de corrupção muito grave”, esbravejou o parlamentar, referindo-se a supostas  fraudes em Indenizações Suplementares de Escala Operacional (ISEO), que serve para pagamentos de horas extras e operações policiais

Públicado em 

16 dez 2019 às 14:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério convocou o chefe da PC para novo depoimento na Comissão de Finanças no dia 3 de fevereiro Crédito: Tati Beling
O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido) criticou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que não atendeu hoje (16) à convocação da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O parlamentar, que é investigador de polícia aposentado, finalmente explicou a razão para a convocação: denúncia de corrupção e fraude em Indenizações Suplementares de Escala Operacional (Iseo), que serve para pagamentos de horas extras e operações policiais, por exemplo.
Em ofício, Arruda alegou que não seria “papel dessa comissão convocar o chefe da Polícia Civil”. Euclério ficou inconformado com a ausência do chefe da PC: “Eu quero dizer a ele (Arruda) que tem muito o que aprender. E se ele acha que eu sou aliado do governo e vou me sujeitar a esses ofícios, que parecem até papel higiênico, está muito enganado. Eu quero responder para ele, em ofício, que o não atendimento da convocação por essa comissão temática configura-se como crime de responsabilidade”, afirmou o parlamentar, que disse basear-se nas Constituições Estadual e Federal.
O policial civil lafirmou que, segundo a lei, é infundada a alegação de que o delegado-geral não pode comparecer a convocações.

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A série de ataques de Euclério prosseguiu. “Eu quero dizer a ele que não pertence a nenhuma casta de imperador que está acima da lei e dos regulamentos. O que ele tem para esconder, se só tem gente do bem aqui na comissão? Eu tenho uma denúncia de corrupção muito grave, que envolve verba financeira da Polícia Civil e isso afeta a Comissão de Finanças, sim, senhor José Darcy Arruda.”

NOVA CONVOCAÇÃO

A Comissão aprovou nova convocação do chefe da Polícia para o dia 3 de fevereiro, na volta dos trabalhos legislativos após o recesso.

O QUE DIZ A SESP

A Polícia Civil diz  que "todos os valores de Indenizações Suplementares de Escala Operacional são utilizados de forma técnica e transparente pela gestão da instituição". Segundo a PC, a Iseo é paga ao policial que realiza um serviço extra, para ações de patrulhamento e intervenção, com ocupação de territórios, pontualmente, em horários com maior incidência de crime, e nas operações policiais extraordinárias, fora do horário de expediente do policial. Cada policial civil pode realizar até quatro escalas de Iseo por mês, com duração máxima de seis horas, a ser efetuada em qualquer dia da semana. Todos os valores desembolsados estão disponíveis no Portal da Transparência.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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