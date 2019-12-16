Deputado critica ausência de chefe da Polícia Civil na Assembleia

Euclério convocou o chefe da PC para novo depoimento na Comissão de Finanças no dia 3 de fevereiro Crédito: Tati Beling

O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido) criticou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que não atendeu hoje (16) à convocação da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O parlamentar, que é investigador de polícia aposentado, finalmente explicou a razão para a convocação: denúncia de corrupção e fraude em Indenizações Suplementares de Escala Operacional (Iseo), que serve para pagamentos de horas extras e operações policiais, por exemplo.

Em ofício, Arruda alegou que não seria “papel dessa comissão convocar o chefe da Polícia Civil”. Euclério ficou inconformado com a ausência do chefe da PC: “Eu quero dizer a ele (Arruda) que tem muito o que aprender. E se ele acha que eu sou aliado do governo e vou me sujeitar a esses ofícios, que parecem até papel higiênico, está muito enganado. Eu quero responder para ele, em ofício, que o não atendimento da convocação por essa comissão temática configura-se como crime de responsabilidade”, afirmou o parlamentar, que disse basear-se nas Constituições Estadual e Federal.

O policial civil lafirmou que, segundo a lei, é infundada a alegação de que o delegado-geral não pode comparecer a convocações.

A série de ataques de Euclério prosseguiu. “Eu quero dizer a ele que não pertence a nenhuma casta de imperador que está acima da lei e dos regulamentos. O que ele tem para esconder, se só tem gente do bem aqui na comissão? Eu tenho uma denúncia de corrupção muito grave, que envolve verba financeira da Polícia Civil e isso afeta a Comissão de Finanças, sim, senhor José Darcy Arruda.”

NOVA CONVOCAÇÃO

A Comissão aprovou nova convocação do chefe da Polícia para o dia 3 de fevereiro, na volta dos trabalhos legislativos após o recesso.

O QUE DIZ A SESP