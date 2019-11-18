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Leonel Ximenes

Deputado Coronel Quintino é excluído de programa do PSL na internet

Parlamentar não foi convidado pelo presidente do partido, Manato, para a live desta noite (18)

Públicado em 

18 nov 2019 às 12:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado Coronel Alexandre Quintino: isolado no PSL Crédito: Ellen Campanharo
O deputado estadual Coronel Quintino não foi convidado pelo presidente do partido, Carlos Manato, para o programa desta noite (18) do PSL na internet. “Ele não foi convidado porque não está afinado com o partido”, explicou Manato.
Vão participar da live, nas redes sociais de Manato, a deputada federal Dra. Soraya Manato, e os estaduais Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense e Torino Marques e o professor Wellington Callegari.
Perguntado pela coluna por que o PSL não expulsa Quintino, haja vista que ele não estaria afinado com o partido, Manato ponderou: “O momento agora não está pra isso”. Na live, que começa às 20h pelo Instagram, será debatido “o futuro da política”.

QUINTINO RESPONDE

Em nota à coluna, o deputado Coronel Quintino diz que, por enquanto, não há motivos para sair do PSL. “Meu objetivo é entregar aos 23.330 eleitores que me confiaram o voto tudo o que foi proposto em campanha. Para isso, pretendo cumprir um bom mandato pautado em seriedade, profissionalismo e transparência. Essa é a minha escala de prioridades”, diz o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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