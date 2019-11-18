Deputado Coronel Quintino é excluído de programa do PSL na internet

Deputado Coronel Alexandre Quintino: isolado no PSL Crédito: Ellen Campanharo

O deputado estadual Coronel Quintino não foi convidado pelo presidente do partido, Carlos Manato, para o programa desta noite (18) do PSL na internet. “Ele não foi convidado porque não está afinado com o partido”, explicou Manato.

Vão participar da live, nas redes sociais de Manato, a deputada federal Dra. Soraya Manato, e os estaduais Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense e Torino Marques e o professor Wellington Callegari.

Perguntado pela coluna por que o PSL não expulsa Quintino, haja vista que ele não estaria afinado com o partido, Manato ponderou: “O momento agora não está pra isso”. Na live, que começa às 20h pelo Instagram, será debatido “o futuro da política”.

QUINTINO RESPONDE