Denúncias à polícia aumentam 20% com o site do 181

Além do site, o 181 também atende pelo telefone, todos os dias, durante 24h. Sigilo assegurado. Crédito: Divulgação

O número de denúncias anônimas que chegam à Secretaria de Estado da Segurança Pública aumentou 20% desde a implantação do site do Disque-Denúncia 181 (www.disquedenuncia181.es.gov.br).

Sigilo garantido

Em pleno funcionamento desde o dia 5 de julho, a página recebeu 476 denúncias de crimes, das quais 190 com anexo de foto e/ou vídeo, o que corresponde a aproximadamente 40% do total das informações repassadas ao portal, que mantém o sigilo do denunciante.

Tem telefone

O site do Disque-Denúncia já responde por cerca de 25% do total de denúncias recebidas pelo serviço. Mas é bom lembrar: o telefone 181 (gratuito) também segue disponível à população. Denuncie.

A frase da semana

“Se gritar pega centrão...”

Constatação

A Ufes vive um apagão.

Constatação 2

A poluição ambiental atrapalhou a visão do eclipse.

A lua do MBL

Por incrível que pareça, ontem tinha gente compartilhando imagens falsas de eclipse nas redes sociais.

O traidor

Um integrante da chapa apoiada pelo prefeito Luciano Rezende (PPS) para a Câmara de Vitória está convicto de que é possível reverter pelo menos um voto da chapa contrária, que hoje tem maioria (8 x 7). Se isso acontecer, teremos um Judas que terá que se expor publicamente.

Nova conjuntura

Fonte da chapa governista não tem certeza de que Casagrande vá entrar no circuito para tentar reverter a posição dos dois vereadores do PSB (Davi Esmael e Nathan Medeiros) na chapa de “oposição” a Luciano para convencê-los a apoiar Leonil (PPS). “Casagrande não precisa mais do PPS para se eleger”, pondera.

Respeito eterno

Dono de um supermercado em Boa Sorte, Cariacica, ainda segue uma antiga (e respeitosa) tradição: toda vez que passa um enterro, ele baixa parcialmente a porta da sua loja.

Para, anda, para

Leitora da coluna encarou nove semáforos entre Jardim da Penha e a Av. Rio Branco. No trajeto, ela parou em cinco com sinal vermelho.

Para e anda

Por falar nisso, agora são os semáforos da Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do Hortomercado, que estão sem sincronia. Em compensação, o da Av. César Hilal voltou a funcionar em harmonia.

Vinho é saúde!

Leitor da coluna que mora no Porto (Portugal) leu a nota publicada ontem sobre o preço do vinho português no Brasil. Segundo ele, o tinto que ele toma diariamente lá custa 1,65 euro, bem menos que um refri de 2 litros, que custa 2 euros (e faz mal à saúde).

Coisa de artista

Pré-candidato a deputado federal, o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), posta mensagem nas redes sociais dizendo que tem orgulho da classe artística da sua cidade.

Voto responsável

Bispos do Regional Leste 2 da CNBB (Espírito Santo e Minas) fizeram um vídeo sobre as eleições. Não apontam candidatos, mas pedem que o eleitor não se omita e vote com consciência.

Nada se cria

Um pré-candidato a deputado estadual em Baixo Guandu pelo Podemos copiou layout, posição da foto, tipologia e até o slogan – “café no bule só tem quem faz – do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

Terra de valor

A Cooabriel comemora uma marca: até ontem à tarde, havia recebido de seus sócios 1 milhão de sacas de café colhidas neste ano.





Em boas mãos

O produtor cultural Manoel Góes foi eleito e já está empossado presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). Mandato até 2020.

Alô, Vale!