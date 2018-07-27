Denúncias à polícia aumentam 20% com o site do 181

Além do site, o 181 também atende pelo telefone, todos os dias, durante 24h. Sigilo assegurado.Crédito: Divulgação
O número de denúncias anônimas que chegam à Secretaria de Estado da Segurança Pública aumentou 20% desde a implantação do site do Disque-Denúncia 181 (www.disquedenuncia181.es.gov.br).
Sigilo garantido
Em pleno funcionamento desde o dia 5 de julho, a página recebeu 476 denúncias de crimes, das quais 190 com anexo de foto e/ou vídeo, o que corresponde a aproximadamente 40% do total das informações repassadas ao portal, que mantém o sigilo do denunciante.
Tem telefone
O site do Disque-Denúncia já responde por cerca de 25% do total de denúncias recebidas pelo serviço. Mas é bom lembrar: o telefone 181 (gratuito) também segue disponível à população. Denuncie.
A frase da semana
“Se gritar pega centrão...”
Constatação
A Ufes vive um apagão.
Constatação 2
A poluição ambiental atrapalhou a visão do eclipse.
A lua do MBL
Por incrível que pareça, ontem tinha gente compartilhando imagens falsas de eclipse nas redes sociais.
O traidor
Um integrante da chapa apoiada pelo prefeito Luciano Rezende (PPS) para a Câmara de Vitória está convicto de que é possível reverter pelo menos um voto da chapa contrária, que hoje tem maioria (8 x 7). Se isso acontecer, teremos um Judas que terá que se expor publicamente.
Nova conjuntura
Fonte da chapa governista não tem certeza de que Casagrande vá entrar no circuito para tentar reverter a posição dos dois vereadores do PSB (Davi Esmael e Nathan Medeiros) na chapa de “oposição” a Luciano para convencê-los a apoiar Leonil (PPS). “Casagrande não precisa mais do PPS para se eleger”, pondera.
Respeito eterno
Dono de um supermercado em Boa Sorte, Cariacica, ainda segue uma antiga (e respeitosa) tradição: toda vez que passa um enterro, ele baixa parcialmente a porta da sua loja.
Para, anda, para
Leitora da coluna encarou nove semáforos entre Jardim da Penha e a Av. Rio Branco. No trajeto, ela parou em cinco com sinal vermelho.
Para e anda
Por falar nisso, agora são os semáforos da Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do Hortomercado, que estão sem sincronia. Em compensação, o da Av. César Hilal voltou a funcionar em harmonia.
Vinho é saúde!
Leitor da coluna que mora no Porto (Portugal) leu a nota publicada ontem sobre o preço do vinho português no Brasil. Segundo ele, o tinto que ele toma diariamente lá custa 1,65 euro, bem menos que um refri de 2 litros, que custa 2 euros (e faz mal à saúde).
Coisa de artista
Pré-candidato a deputado federal, o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), posta mensagem nas redes sociais dizendo que tem orgulho da classe artística da sua cidade.
Voto responsável
Bispos do Regional Leste 2 da CNBB (Espírito Santo e Minas) fizeram um vídeo sobre as eleições. Não apontam candidatos, mas pedem que o eleitor não se omita e vote com consciência.
Nada se cria
Um pré-candidato a deputado estadual em Baixo Guandu pelo Podemos copiou layout, posição da foto, tipologia e até o slogan – “café no bule só tem quem faz – do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).
Terra de valor
A Cooabriel comemora uma marca: até ontem à tarde, havia recebido de seus sócios 1 milhão de sacas de café colhidas neste ano.
Em boas mãos
O produtor cultural Manoel Góes foi eleito e já está empossado presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). Mandato até 2020.
Alô, Vale!
Aceita a devolução do pó de minério em troca de uma nova ferrovia para o Espírito Santo?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.