Democracia não é ausência de Lei e Ordem

Brasília,15/03/1979 - O General de Exército João Batista Figueiredo (com a faixa presidencial) toma posse como Presidente da República, ao lado do ex-presidente Ernesto Geisel Crédito: Arquivo | Agência Estado

Verônica Bezerra*

Quando tudo parece desmoronar, messiânicos de plantão clamam pelo retorno da ditadura, e nos remete a dois entendimentos: ou não se sabe o que acontece num regime repressor, ou não se sabe o que fazer num regime democrático. Os dois entendimentos são preocupantes. O primeiro demonstra que aqueles que advogam por essa ideia passam ao largo das atrocidades cometidas contra milhares de pessoas e que, até hoje, pendem de apuração e reparação. O segundo sugere que a democracia brasileira, ainda balzaquiana, assusta por sua abrangência e complexidade.

A construção permanente que um sistema democrático nos convoca para uma luta cotidiana de justificação de Direitos Fundamentais, como nos exortou Bobbio, para que efetivemos o Estado Democrático de Direito.

A construção permanente que um sistema democrático nos convoca para uma luta cotidiana de justificação de Direitos Fundamentais para que efetivemos o Estado Democrático de Direito

Em de maio do corrente ano, foi divulgado um documento secreto da CIA que ligava o general Geisel às execuções ocorridas durante os anos de chumbo. Em entrevista, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog afirmou que: “Este documento é a comprovação de que não existia porões na ditadura. Existia uma política de Estado de tortura e assassinatos (...)”, ou seja, as decisões eram tomadas política e juridicamente, como em todos os regimes totalitários da história da humanidade, que atuaram amparados por robustas justificativas.

A divulgação de documentos desta densidade, para além de certificar o que já sabíamos, faz memória do que não podemos chancelar, por compromisso histórico e por respeito às vítimas. Encruzilhadas e embricamentos que são próprios das democracias. Não resolvemos questões da democracia com mecanismos totalitários; contudo, devemos resolver problemas de totalitarismo com procedimentos democráticos.

O clamor pela volta da ditadura, para a retomada da Lei e da Ordem, configura-se o maior erro de um povo. Da Democracia não podemos abrir mão. É preciso que compreendamos que é na democracia onde existe Lei e Ordem, onde todos são respeitados, por essência. Nas ditaduras, o que existe é: repressão, supressão e opressão; e isso, não provoca outra consequência que não seja violações de Direitos e Garantias já conquistados.

*O autor é advogada, mestranda em Direito e Garantias Fundamentais da FDV e diretora Direitos Humanos da OAB/ES