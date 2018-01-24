Delegados de polícia receberão indenização por acúmulo de delegacias

O governo do Estado vai enviar para a Assembleia Legislativa, em fevereiro, um projeto de lei que cria uma indenização aos delegados de polícia que exercem sua função em mais de uma delegacia. O secretário de Segurança, André Garcia, disse à coluna que os valores ainda não foram definidos, mas, segundo o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do ES (Sindepes), Rodolfo Laterza, a categoria está reivindicando em torno de R$ 2,5 mil por acúmulo de delegacia, o que representa cerca de um quarto do salário inicial dos delegados, que é de R$ 9.579.