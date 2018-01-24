Delegados de polícia receberão indenização por acúmulo de delegacias

O governo do Estado vai enviar para a Assembleia Legislativa, em fevereiro, um projeto de lei que cria uma indenização aos delegados de polícia que exercem sua função em mais de uma delegacia. O secretário de Segurança, André Garcia, disse à coluna que os valores ainda não foram definidos, mas, segundo o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do ES (Sindepes), Rodolfo Laterza, a categoria está reivindicando em torno de R$ 2,5 mil por acúmulo de delegacia, o que representa cerca de um quarto do salário inicial dos delegados, que é de R$ 9.579.
"A reivindicação é procedente e tem lógica. Em outros órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, essa indenização já existe. Não adotamos antes porque o Estado não estava em condições financeiras de pagar a indenização", explica o secretário de Segurança. Pelo projeto, o delegado receberia a gratificação por estar acumulando até duas delegacias.
Segundo o presidente do Sindepes-ES, atualmente pelo menos 50 delegados acumulam funções em mais de uma delegacia. A indenização por acúmulo já existe em Estados como São Paulo, Pará e Mato Grosso e no Distrito Federal.