Delegado comanda a Secretaria de Segurança por dois dias

Joel Lyrio ficará no comando da Sesp até amanhã; é a terceira interinidade na Secretaria de Segurança em três meses. Crédito: Gazeta Online

O delegado da Polícia Civil Joel Lyrio assume interinamente nesta quinta-feira (22)o comando da Secretaria de Segurança Pública e fica no cargo até sexta-feira (23). Ele vai substituir nesse período André Garcia, que se licenciou para cuidar de assuntos particulares em Pernambuco, seu Estado natal. Em três meses, é a terceira vez que um interino de fora da Sesp (que tem quatro subsecretários) assume a função.

O rodízio

No final do ano, o comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, assumiu a Segurança nas férias de Garcia. Há 15 dias, quando o titular da Sesp viajou aos EUA, o comando da Secretaria de Segurança foi entregue ao diretor-geral do Detran, Romeu Scheibe Neto, durante uma semana.

Contorcionismo

A Associação de Oficiais da PM (Assomes/Clube dos Oficiais) conseguiu fazer uma “Nota de repúdio” contra Amaro Neto sem repudiar.... Amaro Neto.

Nome aos bois

Pois o comando-geral da Polícia Militar não aliviou: em nota, critica o deputado e o acusa de “desrespeitoso” no tratamento do caso do soldado Mello, baleado em São Torquato.

Quarta nobre

Foi uma quarta-feira agitadíssima: bate-boca no STF, suspensão da Linha Verde, renúncia do presidente do Peru. Ah, teve futebol. Teve?

Vaidade perigosa

Um carro, protegido por uma película escura, foi visto ziguezagueando pelas ruas da Enseada do Suá ontem de manhã. Mas leitora da coluna conseguiu ver o ocupante. Na realidade, uma ocupante: uma motorista penteando o cabelo.

Boquinha miúda

Leitora consciente reclama que os contentores de lixo reciclável em Vila Velha têm a boca muito pequena. A moça, que luta por um mundo melhor, não está conseguindo depositar neles o material que junta em casa.

Santo de casa...

O Bike VV, serviço de compartilhamento de bicicletas de Vila Velha, tem apoio do Banestes. Mas não aceita o Banescard.

PM motorizada

A Polícia Militar vai começar a distribuir as 94 caminhonetes 4x4, a diesel, adquiridas recentemente: 70 vão para a Força Tática e 24 para a Patrulha Rural.

Visual de candidato?

Homero Mafra III está economizando. Parou de ir ao barbeiro e deixou o cabelo crescer.

Vasquinho na rua

O PPL, do ex-prefeito Vasco Alves, vai promover uma passeata neste domingo para protestar contra a violência e o feminicídio. Sai às 10h da orla de Itapoã rumo à Praia da Costa.

É o que sobrou

Por falar em Vasco Alves, ele diz que seu partido é um das opções do tucano Max Filho, que vai sair do PSDB.

São Pedro não alivia

Muniz Freire, segundo o Inmet, está mais uma vez na rota das chuvas intensas, até amanhã. E o prefeito que criticou São Pedro, como mostrou ontem a coluna, agora vai ficar de mal de uma vez por todas com o santo.

Quase a Dinamarca

Do nada modesto prefeito Neto Barros (PCdoB): “Depois do nosso governo, será moleza administrar Baixo Guandu”.

Constatação

A Linha Verde está alinhada com as eleições deste ano.

Quem vem

O diretor do Banco Mundial Otaviano Canuto estará em Vitória na terça. A convite do Ibef-ES e do Corecon-ES, vai participar do projeto “Agenda de Desenvolvimento ES-BRASIL 2018”.

Cracolândia

Ontem à tarde, na Vila Rubim, pelo menos 50 pessoas usavam drogas ao ar livre. E muitos faziam suas necessidades na rua.

A frase do dia

“Ministro Gilmar, vossa excelência nos envergonha!”

Alô, Amaro Neto!