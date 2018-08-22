Decisão do STF exige racionalidade no trato de menor infrator

A superlotação de unidades de internação de menores é um retrato sombrio da falta de oportunidades e da desigualdade. A entrada precoce na vida do crime deve ser tratada pelas autoridades como um dos maiores problemas sociais a serem enfrentados; adianta pouco manter o foco somente nas consequências, ignorando-se as causas.

Encarar a situação caótica na Uninorte – com 419 internos (entre permanentes e provisórios) onde deveria haver no máximo 150 e alguns motins e mortes registrados nos últimos anos – é também constatar o crescimento da criminalidade juvenil. A Uninorte é o complexo que recebe todos os jovens que cumprem medidas socioeducativas na Região Norte; percebe-se, assim, a dimensão do problema. Não é exagero dizer que o desamparo das parcelas mais carentes da juventude acaba sendo o empurrão para a marginalidade. E a acolhida do mundo do crime é sempre maior do que a dos outros setores da sociedade, que acabam muitas vezes batendo suas portas na cara de quem procura alguma chance pelas vias corretas.