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Opinião da Gazeta

Decisão do STF exige racionalidade no trato de menor infrator

Decisão inédita do Supremo, de impor limites de ocupação a unidade de internação de menores, é uma vitória

Públicado em 

21 ago 2018 às 21:39

Colunista

Complexo Uninorte, em Linhares: risco no local foi denunciado por A GAZETA Crédito: A Gazeta
A superlotação de unidades de internação de menores é um retrato sombrio da falta de oportunidades e da desigualdade. A entrada precoce na vida do crime deve ser tratada pelas autoridades como um dos maiores problemas sociais a serem enfrentados; adianta pouco manter o foco somente nas consequências, ignorando-se as causas.
Encarar a situação caótica na Uninorte – com 419 internos (entre permanentes e provisórios) onde deveria haver no máximo 150 e alguns motins e mortes registrados nos últimos anos – é também constatar o crescimento da criminalidade juvenil. A Uninorte é o complexo que recebe todos os jovens que cumprem medidas socioeducativas na Região Norte; percebe-se, assim, a dimensão do problema. Não é exagero dizer que o desamparo das parcelas mais carentes da juventude acaba sendo o empurrão para a marginalidade. E a acolhida do mundo do crime é sempre maior do que a dos outros setores da sociedade, que acabam muitas vezes batendo suas portas na cara de quem procura alguma chance pelas vias corretas.
É simples, falta educação. Faltam estímulo e confiança em si mesmo, algo que somente uma boa escola é capaz de dar. É um diferencial, que garante também a formação ética para distinguir o certo e o errado. Mas falhamos, não conseguimos formar cidadãos em meio a tanta injustiça social.
Ao mesmo tempo, não é passar a mão na cabeça do adolescente infrator. É preciso que exista alguma punição, que conscientize sobre as regras da vida em sociedade. Mas não em condições sub-humanas, que só estimularão a selvageria. A decisão inédita do Supremo, de impor limites de ocupação à Uninorte, é uma vitória. Vai exigir mais racionalidade e mais cuidado do poder público. O que não dá é para ficar como está.

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