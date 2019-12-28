De "Parasita" a "Vingadores", confira os melhores filmes de 2019

Ad Astra

O filme de Noah Baumbach para a Netflix é duro e cruel, mas também afetuoso. A história da separação do casal formado por Adam Driver e Scarlett Johansson emociona sem pesar a mão e coloca o espectador como parte daquela relação.

Como o filme só foi lançado por aqui na primeira semana de janeiro, seria injusto deixar a melhor aventura do Homem-Aranha para os cinemas fora da lista. “Aranhaverso” é um espetáculo de animação com diferentes técnicas que explodem visualmente. Tudo isso em uma aventura que resgata a essência do personagem.

O faroeste nordestino de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles mostra a força de se fazer cinema pop no Brasil. “Bacurau” é Sam Peckinpah, Glauber Rocha, Tarantino e John Carpenter, tudo junto, numa catarse irresistível.

Falando em catarse, muitos torceram o nariz para o novo filme de Quentin Tarantino. “Era Uma Vez...” traz um diretor mais contido, quase reflexivo, mas ainda com ótimos diálogos e com uma correção histórica que explode em tela em um dos momentos mais legais do cinema recente.

A fábula anticapitalista de Joon-ho Bong caiu no gosto popular com uma narrativa de thriller, pitadas de comédia e um discurso sobre as mazelas da sociedade sem vilanizar os mais abastados. Presença certa no Oscar 2020.

Obra-prima do cinema de máfia, “O Irlandês”, de Martin Scorsese está disponível na Netflix desde novembro. Com três horas e meia de duração, o filme acompanha a jornada do tal irlandês (Robert De Niro) na máfia italiana. Scorsese se aproveita do tempo para mostrar como desenvolver personagens e relações de forma que cada decisão tomada em tela seja sentida pelo público.

O filme de Todd Phillips entra na lista como um marco da cultura pop de 2019. O vilão mais famoso dos quadrinhos ganha uma nova versão na pele de Joaquin Phoenix e eleva o nível dos filmes baseados em quadrinhos. “Coringa”, o filme, é um balé sádico sobre a criação de monstros pela sociedade que não sabe como lidar com eles.

A conclusão da saga dos Vingadores, iniciada com o primeiro “Homem de Ferro”, em 2008, é impecável. Ao contrário de “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, o filme satisfaz os fãs, mas tem coragem de tomar decisões ousadas. É uma recompensa para quem acompanhou, filme após filme, a criação e o desenvolvimento do maior universo cinematográfico pop da atualidade.

O filme de James Mangold é o cinema em sua essência. Matt Damon e Christian Bale estrelam esse grandioso drama sobre um piloto e um empresário visionário dispostos a superar a imbatível Ferrari nas pistas de Le Mans. Uma história real filmada como espetáculo. “Ford vs. Ferrari” é tenso e empolgante, uma verdadeira explosão cinematográfica em que o clássico encontra o moderno.