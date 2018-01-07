De olho nas mudanças no ministério de Temer

Temer ainda terá de trocar pelo menos 13 ministros em até três meses, além dos 3 três que saíram nos últimos dias. Esse rodízio em massa aumenta desconfianças – que já são muitas – na condução de um governo com apenas 6% de aprovação popular. Qual o impacto de tanta mudança na gestão? O que não estava bom pode piorar– imagina-se–, em função da descontinuidade ou desmanche de programas, aumentando a incapacidade do Planalto de resolver problemas.

Governos sofrem baixas em ano eleitoral. Por lei, quem vai se candidatar tem de deixar o cargo até abril. Mas, a retirada de 16 ministros chama a atenção pelo número elevado. É incomum, embora não seja o primeiro cai fora intenso no barco de Temer. Seis ministros caíram em 2016. Alguns em meio a escândalos, como Henrique Alves e Geddel Vieira – presos por corrupção – e Romero Jucá.

Temer carrega gravíssimas acusações da Procuradoria-Geral da República e tem uma gestão marcada por personagens de episódios vergonhosos. Mais de 10 nomes, entre ministros e assessores, tornaram-se alvo de investigações da Operação Lava Jato e seus desdobramentos. Nesse rol estão os deputados Rocha Loures (o da mala de R$ 500 mil em propina) e José Yunes, vinculado à Presidência. Este teria admitido à Polícia Federal o recebimento de R$ 1 milhão do grupo Odebrecht a pedido de Eliseu Padilha para campanhas do PMDB.

Não se sabe a leva que substituirá 16 ministros, mas espera-se que não surjam novos casos de repercussão tão negativa quanto a nomeação de Cristiane Brasil para o Trabalho. Se isso ocorrer, a governabilidade ficará mais difícil porque o Executivo será cada vez menos respeitado.