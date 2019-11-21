Do ES para NY: capixaba brilha no balé americano

Com uma rotina de 9 horas diárias de treinos, o capixaba João Pedro Menegussi tem escrito sua história no balé americano. "O American Ballet Theater é uma companhia renomada onde já estiveram inúmeras personalidades da dança. A companhia tem foco em balé clássico", conta ele de Nova York.
João conheceu a dança ainda criança. "Tinha cinco anos quando meu pai me levou para assistir uma aula de balé da minha irmã. Eu demonstrei bastante interesse e até perguntei se homem dançava, já que não havia nenhum rapaz no estúdio. Foi assim que tudo começou", lembra.
O capixaba estudou na Escola de Dança Monica Tenore, em 2013 foi para escola profissional Tanz Akademie Zürich, na Suíça, até chegar em Nova York, numa das mais importantes companhias de balé do mundo. Fazendo sucesso na dança, superando preconceito e com saudades de casa, o capixaba conversou com A GAZETA.
Como você vai parar em Nova York?
Em 2016 participei de uma competição chamada "Prix de Lausanne”, onde jurados do American Ballet Theater (ABT) estavam presentes. Marcelo Gomes, que era na época primeiro bailarino da companhia e também jurado na competição, junto a Cynthia Harvey, ex-primeira bailarina do ABT e atualmente diretora da JKO (escola do ABT), me ofereceram um contrato para me juntar a ABT Estúdio Company, que é a segunda companhia do grupo.
Como foi o início da vida em Nova York?
Fui sozinho para cidade americana, como também fui sozinho para Zürich, na Suíça. O inglês eu aprendi em maior parte nos meus anos de estudos na Suíça. Foi diferente a adaptação para vida americana. Levei um tempo até me acostumar com uma cidade nova e também a uma cultura bem diferente. Não conhecia ninguém que morava em Nova York, apenas uma amiga do meu pai que mora em New Jersey.
A companhia que você está é uma das principais do mundo...
O American Ballet Theater é uma companhia renomada onde inúmeras personalidades famosas da dança estiveram. Ela tem um foco no balé clássico, estilo que a gente dança na maior parte do nosso programa anual. É como uma grande família. Em outras companhias vejo muita competição entre os bailarinos. O ABT não tem um teatro, então viajamos muito em turnês nacionais e internacionais durante o ano para dançar, é o máximo!
Como é a sua rotina?
Meu horário de trabalho é das 10h15 às 19h de terça a sábado. Começo o dia com uma aula de balé clássico para aquecimento, e depois acontecem as aulas. Dois dias antes os cronogramas de ensaios são postados nos quadros de avisos com os horários, a coreografia e os 'ballets masters' que vão dar a aula. Às vezes temos ensaio o dia todo. Tudo depende das produções que estão acontecendo e em quais balés você está dançando. Nos intervalos a gente come, descansa e bate-papo.
O bailarino João pedro Menegussi
Como você se aquece?
O meu aquecimento é bem básico. Eu aqueço apenas o necessário para começar a aula, gosto de pensar que a barra é o meu melhor aquecimento. Não ouço música, prefiro conversar com meus amigos e colegas de trabalho.
Você faz turnês?
Fazemos inúmeras turnês durante o ano, internacionais e nacionais. Ano passado dancei em diversos lugares como Washington DC, Chicago, Detroit, Califórnia, Singapura, Hong Kong, etc.
Em algum momento você pensou em desistir?
Várias vezes. Pensava muito quando era pequeno pois a dança ainda era um hobby. Quem já fez balé, ou qualquer atividade relacionada a artes, sabe o quanto é exigido fisicamente e mentalmente. Desde muito cedo tive que abrir mão de inúmeras coisas e viver uma realidade diferente da que a maior parte das pessoas. A dança consome a maior parte do meu tempo e dedicação.
"Desde muito cedo tive que abrir mão de inúmeras coisas e viver uma realidade diferente da maioria das pessoas. A dança consome a maior parte do meu tempo e dedicação"
Você já sofreu preconceito?
Sofria muito preconceito quando era pequeno por ser um homem fazendo balé clássico. É aquela mesma história que todos conhecem em que ouvimos nomes como “bixinha", "viadinho” e outros. Mas isso acontece exatamente pela ignorância.
Qual é o seu grande sonho na dança?
Tenho o sonho de um dia ser um primeiro bailarino. Mas o meu maior sonho é que o Brasil dê mais atenção a arte do que ao futebol. Queria que todas as pessoas que amam a arte tivessem incríveis oportunidades como eu tive.