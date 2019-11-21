Do ES para NY: capixaba brilha no balé americano

Meu horário de trabalho é das 10h15 às 19h de terça a sábado. Começo o dia com uma aula de balé clássico para aquecimento, e depois acontecem as aulas. Dois dias antes os cronogramas de ensaios são postados nos quadros de avisos com os horários, a coreografia e os 'ballets masters' que vão dar a aula. Às vezes temos ensaio o dia todo. Tudo depende das produções que estão acontecendo e em quais balés você está dançando. Nos intervalos a gente come, descansa e bate-papo.