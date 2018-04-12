De amigos e liberdades

O tempo é de prisões. Numa cela de presídio, na sala reservada da Polícia Federal ou dos trincos e cadeados das portas de casa. Há grades por todos os lados, as verticais forjadas a ferro e, mais cruéis, as da consciência. A conversa, entre cervejas e torresmos, corria solta na direção contrária, não havia prisão que encerrasse nossas palavras de amor e amizade na noite em que a liberdade saiu pra passear sobre as asas dos dois amigos.

Em tempos de reclusão de ideias e sentimentos, a liberdade nos unia como tema da noite e atitude em dias de impedimento de voo. Tantas vezes nosso céu particular sofre com restrições para a decolagem, mas somos das alturas e viajamos mesmo se falta teto pra seguir. A comunhão de anos, a partilha do olhar de quem se conhece pelo meneio da cabeça ainda que a vida nos aparte do convívio nesses dias de ligeireza e pouco contato físico. Está tudo lá, intacto.

E é daquela conversa - desce mais um copo! - da amizade que atravessa rios, molha e ganha o sol, dali vem a liberdade que nos movimenta e agora pousa sobre essa crônica. Somos irmãos sem sangue de família porque o espírito livre nos une. O vento, companheiro dos tempos de cabelos pro alto e lufadas na cara avivando o desejo de soltura, o habeas corpus para dançar na chuva e se deixar levar ao vento de Scarlet O’ Hara e Rhett Butler.

E lembramos do chão que tentam tirar quando nossos passos só querem ir adiante, sem precisão de mapas, bússolas e hora de almoço. Puxam a cordinha invisível da liberdade porque o ir e vir da criatividade e do desejo têm de se resguardar na sombra dos porões. Insistentes, seguimos aos acordes de Alegria, Alegria, sem lenço e sem documento.

O amigo irmão Rafael Zambe cantarola o Assum Preto do Gonzagão: “mil vez a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse oiá”. Mil vezes, ele completa, estar preso entre grades com a consciência livre que liberto na prisão dos julgamentos e preconceitos.

Foi assim que demos boas-vindas à senhora liberdade, a madrugada, com a cabeça cheia de projetos e ideias na beira da pista prontas pro voo. Que venha a próxima parada.

*O autor é jornalista e cronista