Das representações no nosso parlamento

Sessão conjunta do Congresso: reforma política é um dos temas que ainda não foram apreciados Crédito: Pedro França/Agência Senado

Agora que o povo de todas as matizes e formatos consegue legalizar as convicções sexuais volto-me para a questão da representatividade no Congresso. Como será que as diversas tendências hão de fazer-se representar nos altos poderes? É inegável a necessidade de uma lei dessas que pegue garantindo o direito dos cidadãos de apresentar-se sem temores ou coisa assim no tocante às opções de gênero.

Para começar, tal caminho, digamos, vem do profundo do inconsciente humano seguindo as trilhas das identificações primárias, tão bem sacadas pelo gênio Freud. Fazer mais uma lei regulamentando o óbvio seria por em dúvida a necessidade natural das possuirmos, ou não, um, dois olhos, ou dez, por exemplo. A pergunta não é essa.

Leio a lista de eleitos senadores e deputados federais. Preocupa-me a representação bicameral (engraçado isso) das diferenças quanto à eficiência e cumprimento do dever do parlamentar. Já ouvi de tudo. Se a senhora fizer como Ubaldo, o Paranoico, personagem do Henfil, agarra-te a paranoia, achando, por exemplo, que vai ser criado um modelo obrigatório e oficial de Ser. Imagine, apenas imagine, a representação dos parlamentares que mostram ou pretendem mostrar a tendência de seu eleitorado. Com as múltiplas e numerosas modalidades de estar na vida, como organizar os núcleos representativos das diferentes sexualidades? Senão vejamos uma amostra da lista.

Existem, hoje, 102 advogados e bacharéis em Direito no Congresso, de modo que não seria difícil, creio, organizar tal grupo de representantes

Entretanto, há um único jogador de futebol a responder pela igualdade dos citados direitos, Romário, do Vasco. Moleza, não?

No país onde o futebol é a única paixão verdadeira e eterna (ninguém muda de time) temos um único parlamentar. Será que ajuda o exercício adquirido com as entrevistas em campo: “Estamos aqui com a graça de Deus e um abraço para os meus familiares...”.

Há um único cobrador de ônibus profissional, eleito, certamente pela capacidade de trabalhar ao mesmo tempo com tudo, sem respeitar sequer o assalto. Os dois frades eleitos terão que trabalhar muito abstendo-se da própria opinião sobre o citado tema. (O próprio Santo Agostinho andou confuso quanto à dúvida entre cair no samba ou santificar-se).

Os três músicos cantores escolhidos poderão com jeitos e trejeitos nos representar quanto às diversas vicissitudes. Elegemos cinco auxiliares de farmácia e farmacêuticos. Talvez precisem de receita?

Escolhemos também três conferencistas que falam de qualquer coisa.

Como todos nós, aliás.