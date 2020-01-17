Da manutenção do pecado

Nem sempre é suficiente saber a verdade. Aliás, saber sem poder praticar pode ser um martírio. De modo que é preciso, além de conhecer a verdade, dominar a sutil arte de aplicá-la.

E claro, não raro, para proteger uma verdade, a cercamos de pequenas mentiras... E tudo bem, desde que estejamos conscientes disso.

Façamos o que for preciso para navegar o pântano de nossos corações.

Ora, quem duvida? Somos alegres e tristes ao mesmo tempo. Verdadeiros e mentirosos no mesmo instante. Demasiadamente humanos... E moralmente indecentes, que fique dito.

Escondermos habilmente aquilo que não interessa (deixar à vista) debaixo do felpudo tapete da hipocrisia.

Bem, dito isso, passemos finalmente ao tema dessa crônica: o mundo é das mulheres, só que ainda não entendemos isso.

(Calma! Não pare de ler ainda. Prometo, este não é texto feminista).

Eis o óbvio: é ou não é o desejo pelo feminino que organiza e desorganiza o mundo?

Verdade é que “mesmo diante de Deus, o homem escolheu a mulher (...) Ora, como alguém pode dizer que a Bíblia é machista quando Eva venceu Deus no prólogo do drama cósmico?” – Luiz Felipe Pondé.

"Ora, a moral pública pode até ser hipócrita, mas pelo bem da evolução e do prazer pratiquemos a verdade dentro de nossos quartos. " Maria Sans - Colunista

Porque tudo na mulher pode (deve) ser objeto de desejo – do corpo à alma, passando pela personalidade, força, competência e pelo espírito, só que nem todas sabem disso. Aliás, neste momento estamos perdidas entre um fortalecimento que elimina a possibilidade de ser desejada e uma natureza absoluta que deseja ser possuída (pela vida). Complexo isso...

De modo que voto com o relator: pela manutenção do pecado!

Ora, a moral pública pode até ser hipócrita, mas pelo bem da evolução e do prazer pratiquemos a verdade dentro de nossos quartos. É aquela velhíssima máxima que fala de uma dama na rua e uma messalina na alcova que segue valendo, só que agora com consciência máxima.

Em nome do prazer maior! De ambos e não só de um, como nos foi proposto no passado. Agora na versão da sabedoria feminina, com conhecimento da arte do erotismo, no tempo do nosso tempo, com beleza, luz quente, intenção, mistério e tudo mais que mandar o desejo. Ceifando na raiz a velha ansiedade do pornô ocidental, rindo da pressa pelo desfecho. Finalmente, honrando o propósito do pecado original da melhor maneira possível.

Mas para praticar essa verdade é preciso saber como aplicá-la: conhecer o próprio corpo, reconhecer a própria beleza, abraçar o próprio valor e honrar a própria indecência. Porque enquanto nós, mulheres, nos gabarmos de sermos infalíveis muralhas; psicólogas domésticas; enquanto exigirmos que os olhos masculinos mantenham-se indiferentes aos nossos corpos e movimentos; enquanto não pudermos assumir nossos cheiros, curvas e desejos, seguiremos vivendo sem participar da proposta cósmica da evolução. E isso é gravíssimo.

Ou, sem meias palavras, assumir que este texto é sobre adquirir a habilidade de ser essa fêmea que é dona da casa, mãe nota mil, amiga fiel, chefe exemplar, entendida em cosmologia, astrologia, nutrição, filosofia, foda, linda, compreensiva e ainda por cima, consciente de que o desejo de ser desejada.