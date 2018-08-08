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Leonel Ximenes

Cúpula da Segurança e comércio se reúnem para discutir violência

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 15:02

Públicado em 

08 ago 2018 às 15:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Loja de Vitória arrombada por bandidos que utilizaram um carro na ação criminosa: ocorrências vêm aumentando nas últimas semanas. Crédito: Gazeta Online
A Fecomércio-ES vai se reunir nesta quinta-feira (9) com a cúpula da Segurança Pública do Estado para discutir a série de roubos e furtos que está acontecendo no comércio da Grande Vitória e do interior. Vão participar o secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ramalho, o coronel PM Souza Reis, o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré e o superintendente de Polícia Especializada, Diego Yamashita.
"Estamos preocupados com os sucessivos arrombamentos que vêm ocorrendo nos estabelecimentos comerciais em nosso Estado, em especial na Grande Vitória. Além da insegurança que aterroriza nossas famílias, temos tido enormes prejuízos", lamenta José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES. 
Sepulcri espera que no encontro desta quinta (9), às 11h, na sede da Federação, seja encontrada uma solução para diminuir a violência: "Queremos em  conjunto discutir o melhor caminho para minimizar os problemas, que se persistirem trará prejuízos incalculáveis aos empresários do Estado", explicou.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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