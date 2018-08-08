Cúpula da Segurança e comércio se reúnem para discutir violência

A Fecomércio-ES
vai se reunir nesta quinta-feira (9) com a cúpula da Segurança Pública do Estado para discutir a série de roubos e furtos que está acontecendo no comércio da Grande Vitória
e do interior. Vão participar o secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, o comandante-geral da Polícia Militar
, coronel Ramalho, o coronel PM Souza Reis, o chefe da Polícia Civil
, Guilherme Daré e o superintendente de Polícia Especializada, Diego Yamashita.
"Estamos preocupados com os sucessivos arrombamentos que vêm ocorrendo nos estabelecimentos comerciais em nosso Estado, em especial na Grande Vitória. Além da insegurança que aterroriza nossas famílias, temos tido enormes prejuízos", lamenta José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES.
Sepulcri espera que no encontro desta quinta (9), às 11h, na sede da Federação, seja encontrada uma solução para diminuir a violência: "Queremos em conjunto discutir o melhor caminho para minimizar os problemas, que se persistirem trará prejuízos incalculáveis aos empresários do Estado", explicou.