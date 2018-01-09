Cúpula da Segurança do Estado se reúne para definir ações policiais

Sesp vai definir prioridades para os órgãos de segurança Crédito: Gazeta Online

Na voltas das férias nesta quarta-feira (9), às 15h, no Palácio da Fonte Grande, o secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, vai reunir todos os gestores do setor, analisar os números e mapas da violência no Estado e definir as prioridades das ações policiais nos próximos meses.

Participarão do encontro a cúpula da Sesp, os comandantes das unidades da Polícia Militar, delegados de Crimes Contra a Vida e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), chefes de investigações da Polícia Civil, investigadores, agentes, setor da Inteligência da Sesp e da PM, Detran, Bombeiros, Defesa Civil e seus respectivos comandantes e chefes.

Depois de um ano de queda, o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes voltou a subir no Espírito Santo. Em 2016, a relação era de 29,7/100 mil, mas no ano passado o índice chegou a 34,9/100 mil, ligeiramente inferior a 2015 (35,4/100 mil).

Em 2017 foram registrados 1.403 homicídios no Estado, crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.181 assassinatos.