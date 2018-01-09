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Leonel Ximenes

Cúpula da Segurança do Estado se reúne para definir ações policiais

Públicado em 

09 jan 2018 às 15:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sesp vai definir prioridades para os órgãos de segurança Crédito: Gazeta Online
Na voltas das férias nesta quarta-feira (9), às 15h, no Palácio da Fonte Grande, o secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, vai reunir todos os gestores do setor, analisar os números e mapas da violência no Estado e definir as prioridades das ações policiais nos próximos meses. 
Participarão do encontro a cúpula da Sesp, os comandantes das unidades da Polícia Militar, delegados de Crimes Contra a Vida e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), chefes de investigações da Polícia Civil, investigadores, agentes, setor da Inteligência da Sesp e da PM, Detran, Bombeiros, Defesa Civil e seus respectivos comandantes e chefes.
Depois de um ano de queda, o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes voltou a subir no Espírito Santo. Em 2016, a relação era de 29,7/100 mil, mas no ano passado o índice chegou a 34,9/100 mil, ligeiramente inferior a 2015 (35,4/100 mil).
Em 2017 foram registrados 1.403 homicídios no Estado,  crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.181 assassinatos.
Na sexta-feira (12), Garcia promete acompanhar pessoalmente a mobilização da Operação Verão nas ruas da Grande Vitória. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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