Cronista lança novo livro inspirado em Fernanda Montenegro

Jace Theodoro, cronista e escritor Crédito: Thuanny Louzada

Com o novo livro “Olhar de aceno para os lados” prestes a ser publicado, Jace Theodoro vai contar com a presença da sua própria homenageada, Bernadette Lyra, no seu coquetel de lançamento no próximo dia 5, no cerimonial Dugê, na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o cronista, em tempos difíceis para a cultura, a publicação foi inspirada na atriz Fernanda Montenegro e na escritora capixaba Bernadette por as artistas encararem a arte como lugar da resistência e não da desistência.

Bernadette Lyra assina a orelha do novo livro, que reúne as crônicas publicadas em A Gazeta. As ilustrações são de autoria do Amarildo e o prefácio é escrito pelo presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Francisco Aurélio Ribeiro. O evento de lançamento é aberto ao público, a partir das 19 horas.

OPEN HOUSE

Os chefs Harum Katharian e Alessandro Eller com os queridos de RR, Mariana Perini, Rose Frizzera e Guilherme Silva, no jantar de lançamento do de novo restaurante, na Praia do Canto Crédito: Foto Certa

BAZAR BENEFICENTE

Mais de 7.000 itens apreendidos pela Receita Federal e doados para a Afecc serão disponibilizados ao público no Bazar Beneficente da Afecc, a ser realizado no dia 30 deste mês, no Sesi de Jardim da Penha, das 9h às 16h. São bermudas masculinas e produtos infantis (copos, canecas e pratos plásticos, squeezes e lancheiras escolares). Ao todo são 7.674 itens, sendo 5.928 bermudas e 1.746 produtos infantis. A faixa de preço será de R$ 5,00 a R$ 30,00. Todo o valor arrecadado será utilizado na aquisição de instrumental cirúrgico para a realização de videocirurgias nos pacientes do SUS em tratamento de câncer na Afecc-Hospital Santa Rita.

CAPIXABAS NA BIENAL DE ARQUITETURA

Gregório e Olímpia Repsold: capixabas expondo trabalhos na 17ª Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires. Crédito: Divulgação

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Idalberto Moro convida para o jantar de confraternização do Sincades, dia 6 de dezembro, na Casa S, em Santa Lúcia.

Cícero Moro, Francisco de Assis Soares, Paulo Menegueli e Djalma Neto: no XIII Prêmio Mérito Empresarial da Associação de Empresários da Serra Crédito: Sérgio Cardoso

NOVA EDIÇÃO

O livro Blue Sutil de Sérgio Blank esgotou sua primeira edição em seis meses após seu lançamento. Está em fase de produção uma nova edição contendo fotos do premiado artista Vitor Nogueira. A parceria se consolida numa publicação de luxo com tiragem limitada e autoral. Previsão de lançamento para o inicio de 2020.

CONFRATERNIZAÇÃO

Anselmo , Katia e Dailson Laranja: no almoço de fim de ano da Associação dos Magistrados do Espírito Santo , no Ilha Buffet Crédito: Cloves Louzada

PRÊMIO

Rafael Zambe, Murilo Cuzziol, Raquel Lopes, Letícia Lindenberg, Claudia Gregório e Luciney Ramos de Araujo Crédito: Lara Rosa

A noite da última sexta-feira (22) foi de muitas emoções na cerimônia do 13º Prêmio de Jornalismo Cooperativista promovido pelo sistema OCB/ES. Ao todo, a Rede Gazeta conquistou cinco troféus em quatro categorias diferentes. Os grandes premiados da empresa foram: os jornalistas Murilo Cuzzuol, Raquel Lopes e Cláudia Gregório, além dos cinegrafistas Rafael Zambe e Luciney Araújo.

“Tenho muito orgulho do nosso time ter sido reconhecido no Prêmio de Jornalismo Cooperativista que já se tornou uma tradição no nosso Estado. Esse reconhecimento é mérito dessas pessoas que se dedicam diariamente para produzir um jornalismo sério, de qualidade e, sobretudo, capaz de transformar a vida das pessoas para melhor”, pontuou a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg.

VOLUNTARIADO EM FESTA