Crise de combustível: PM restringe circulação de viaturas no ES

Viatura da PM circulando em avenida na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

A Polícia Militar começou a adotar medidas administrativas para enfrentar a crise de combustível que afetou o Estado com a greve dos caminhoneiros. O comandante-geral da corporação, Alexandre Ramalho, disse à coluna há pouco que as viaturas estão ficando mais paradas em pontos fixos e circulando menos.

A PM, que não trabalha mais com estoque de combustível, compra o produto diretamente de postos credenciados mediante licitação. "Estamos restringindo a circulação de viaturas administrativas, intensificando pontos fixos e buscando alternativas com os postos para a reserva de combustível para a PM. Ainda não temos serviços afetados", informou o comandante-geral.

Atualização

Por volta das 20h, o coronel Ramalho entrou em contato com a coluna para reforçar que o policiamento ostensivo está assegurado em todo o Estado: "O patrulhamento continua, nenhuma viatura parou e nenhuma ocorrência deixou ou deixará de ser atendida", afirmou o comandante-geral.

PRF