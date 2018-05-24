Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Crise de combustível: PM restringe circulação de viaturas no ES
Leonel Ximenes

Crise de combustível: PM restringe circulação de viaturas no ES

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 14:15

Públicado em 

24 mai 2018 às 14:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viatura da PM circulando em avenida na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
A Polícia Militar começou a adotar medidas administrativas para enfrentar a crise de combustível que afetou o Estado com a greve dos caminhoneiros. O comandante-geral da corporação, Alexandre Ramalho, disse à coluna há pouco que as viaturas estão ficando mais paradas em pontos fixos e circulando menos.
A PM, que não trabalha mais com estoque de combustível, compra o produto diretamente de postos credenciados mediante licitação. "Estamos restringindo a circulação de viaturas administrativas, intensificando pontos fixos e buscando alternativas com os postos para a reserva de combustível para a PM. Ainda não temos serviços afetados", informou o comandante-geral.
Atualização
Por volta das 20h, o coronel Ramalho entrou em contato com a coluna para reforçar que o policiamento ostensivo está assegurado em todo o Estado: "O patrulhamento continua, nenhuma viatura parou e nenhuma ocorrência deixou ou deixará de ser atendida", afirmou o comandante-geral.
PRF
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado, Willys Lyra, por sua vez, explica que a PRF também não trabalha com estoque de combustível. A exemplo da PM, abastece em postos credenciados no ES. "Por enquanto não há risco de as viaturas pararem", assegura o superintendente  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados